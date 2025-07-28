MLB／用「你要幹嘛」、「再抓一個」趕回教頭 海盜史肯斯守住優質先發
投到六局上、兩出局，面對總教練凱利（Don Kelly）上丘，海盜隊強投史肯斯（Paul Skenes）用兩句話拗到續投，最終只用1球搞定，完成6局無失分優質先發，海盜以6：0完封響尾蛇隊，史肯斯拿下本季第6勝。
史肯斯此役又是一場壓制好投，僅被敲3安打、賞出9次三振，賽後防禦率1.83。台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）面對他的3打席，吞下2次三振、1次滾地球出局。
有趣畫面出現在六局上、兩出局時，當時海盜3：0領先，史肯斯用球數達到98球，凱利在此時走上投手丘，史肯斯沒好氣問：「你要幹嘛？」凱利反問：「你要幹嘛？」史肯斯回應：「我要再抓1個出局數」。成功拗到續投的史肯斯，只用1球讓卡斯提歐（Adrian Del Castillo）擊出中外野方向飛球出局。
凱利表示，因為天氣很熱，他的球數又接近100球，所以當時上前確認看看他的狀況，「我們希望控制他的投球數，希望可以確保他能以好的狀態完成今年球季。」
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