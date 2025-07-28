快訊

大罷免失敗…衛福部次長稱「剿匪不是一次成功」 黃國昌：還適任政務官？

24名一審主任檢察官揭曉 辦「大罷免的」、辦「柯文哲的」出線

大罷免失利柯建銘應下台負責？吳思瑤：再讓子彈飛一下 笑罵由人

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／道奇恐送走梅伊？先發5局再吞敗 交易前景不明朗

聯合新聞網／ 綜合外電報導
道奇隊右投梅伊近期陷入交易風暴。 美聯社
道奇隊右投梅伊近期陷入交易風暴。 美聯社

根據報導，道奇隊右投梅伊（Dustin May）近期陷入去留未定的風暴，週日面對紅襪隊的先發登板，可能是他在道奇先發輪值中的最後一戰。

現年27歲的梅伊本季終於自手肘手術後復出，不過狀況起伏不定，至今戰績為6勝7敗、防禦率4.85。隨著史奈爾（Blake Snell）預計於下週回歸，道奇必須在梅伊與希恩（Emmet Sheehan）之間做出取捨。考慮到梅伊進入合約年、且先發角色可能在季後賽中邊緣化，他的名字也開始出現在多支球隊的交易觀察名單中。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽前表示：「我們會把輪值的決定延後一些，目前不急著做決策。」

週日這場比賽，道奇作客紅襪，對戰昔日王牌、現效力紅襪的布勒（Walker Buehler）。開局前因雨延賽40分鐘，梅伊雖開局失1分，但隨即回穩，一度連續解決9名打者。前4局僅失1分，期間送出5次三振。

不過關鍵第5局崩盤，梅伊先被托羅（Abraham Toro）敲安，接著被安東尼（Roman Anthony）擊出反彈綠色怪物的三壘安打失分，再遭布萊格曼（Alex Bregman）轟出兩分砲，單局失掉3分，讓道奇從領先變成落後，最終以3比4吞敗。

「我覺得這季很多場都是這樣，」梅伊賽後坦言，「狀況不錯，但總有一局沒守下來。」

羅伯茲則表示：「數據上看起來不理想，但他整體表現其實不差。」

在這場比賽中，道奇隊打線多次錯失得分機會，全場13人殘壘，得點圈11打數僅1安。包含羅哈斯（Miguel Rojas）、康佛托（Michael Conforto）在內數度上壘卻無法推進比分，第8局還在一出局一二壘有人的情況下，被拉菲拉（Ceddanne Rafaela）上演飛撲雙殺，錯失追平良機。

在隊內輪值即將面臨變動的同時，道奇也針對牛棚進行調整，宣布右投崔南（Blake Treinen）自前臂傷勢中復原回歸大聯盟陣容，並升上左投羅布列斯基（Justin Wrobleski），將克萊茵（Will Klein）與恩里克斯（Edgardo Henriquez）下放小聯盟。

隨著史奈爾即將回歸、牛棚人員洗牌，梅伊是否還能保有在道奇隊的定位，將是球隊在交易大限前必須面對的重要決策。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

梅伊 風暴 教練 手術 名字

相關新聞

MLB／鈴木一朗入名人堂19分鐘英文演說 浪漫謝妻還能「臭人」、「臭魚」

鈴木一朗成為史上第一位進入美國棒球名人堂的日籍選手，今天他的名字正式入列古柏鎮，一朗以英文發表19分鐘的入堂致詞，浪漫提...

MLB／道奇恐送走梅伊？先發5局再吞敗 交易前景不明朗

根據報導，道奇隊右投梅伊（Dustin May）近期陷入去留未定的風暴，週日面對紅襪隊的先發登板，可能是他在道奇先發輪值中的最後一戰。 現年27歲的梅伊本季終於自手肘手術後復出，不過狀況起伏不定

MLB／用「你要幹嘛」、「再抓一個」趕回教頭 海盜史肯斯守住優質先發

投到六局上、兩出局，面對總教練凱利（Don Kelly）上丘，海盜隊強投史肯斯（Paul Skenes）用兩句話拗到續投...

MiLB／李灝宇3A出賽首打席敲陽春砲 連兩戰開轟手感燙

旅美底特律老虎隊3A台灣野手李灝宇手感燙，今天首局首打席敲出陽春砲、連2戰開轟，為個人本季第11轟；匹茲堡海盜隊2A投手...

MLB／豪氣用兩分砲跨過1000打點里程碑 楚奧特成現役第9人

天使隊今天以4：1擊敗水手隊，喜上加喜是隊上神主牌級球星楚奧特（Mike Trout）迎接一項個人里程碑誕生，第5局的兩...

MLB／沙巴西亞入名人堂感謝2個女人 前往古柏鎮遇車子拋錨

沙巴西亞（CC Sabathia）去年首次獲得名人堂票選資格就成功闖關，但前往古柏鎮的路途，卻是一條漫漫長路，碰上車子拋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。