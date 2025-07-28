MLB／道奇恐送走梅伊？先發5局再吞敗 交易前景不明朗

根據報導，道奇隊右投梅伊（Dustin May）近期陷入去留未定的風暴，週日面對紅襪隊的先發登板，可能是他在道奇先發輪值中的最後一戰。

現年27歲的梅伊本季終於自手肘手術後復出，不過狀況起伏不定，至今戰績為6勝7敗、防禦率4.85。隨著史奈爾（Blake Snell）預計於下週回歸，道奇必須在梅伊與希恩（Emmet Sheehan）之間做出取捨。考慮到梅伊進入合約年、且先發角色可能在季後賽中邊緣化，他的名字也開始出現在多支球隊的交易觀察名單中。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）在賽前表示：「我們會把輪值的決定延後一些，目前不急著做決策。」

Dave Roberts addresses the media after the Dodgers fall to the Red Sox, 4-3, losing the season series. pic.twitter.com/Afh35Ysyer — SportsNet LA (@SportsNetLA) 2025年7月27日

週日這場比賽，道奇作客紅襪，對戰昔日王牌、現效力紅襪的布勒（Walker Buehler）。開局前因雨延賽40分鐘，梅伊雖開局失1分，但隨即回穩，一度連續解決9名打者。前4局僅失1分，期間送出5次三振。

不過關鍵第5局崩盤，梅伊先被托羅（Abraham Toro）敲安，接著被安東尼（Roman Anthony）擊出反彈綠色怪物的三壘安打失分，再遭布萊格曼（Alex Bregman）轟出兩分砲，單局失掉3分，讓道奇從領先變成落後，最終以3比4吞敗。

Roman Anthony's first career triple was a big one 😤 pic.twitter.com/JmCruK3x2d — NESN (@NESN) 2025年7月27日

「我覺得這季很多場都是這樣，」梅伊賽後坦言，「狀況不錯，但總有一局沒守下來。」

羅伯茲則表示：「數據上看起來不理想，但他整體表現其實不差。」

在這場比賽中，道奇隊打線多次錯失得分機會，全場13人殘壘，得點圈11打數僅1安。包含羅哈斯（Miguel Rojas）、康佛托（Michael Conforto）在內數度上壘卻無法推進比分，第8局還在一出局一二壘有人的情況下，被拉菲拉（Ceddanne Rafaela）上演飛撲雙殺，錯失追平良機。

在隊內輪值即將面臨變動的同時，道奇也針對牛棚進行調整，宣布右投崔南（Blake Treinen）自前臂傷勢中復原回歸大聯盟陣容，並升上左投羅布列斯基（Justin Wrobleski），將克萊茵（Will Klein）與恩里克斯（Edgardo Henriquez）下放小聯盟。

隨著史奈爾即將回歸、牛棚人員洗牌，梅伊是否還能保有在道奇隊的定位，將是球隊在交易大限前必須面對的重要決策。

商品推薦