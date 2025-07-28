MLB／沙巴西亞入名人堂感謝2個女人 前往古柏鎮遇車子拋錨

沙巴西亞（CC Sabathia）去年首次獲得名人堂票選資格就成功闖關，但前往古柏鎮的路途，卻是一條漫漫長路，碰上車子拋錨，3小時的路程花了8小時才抵達。

名人堂今天舉辦入堂儀式，沙巴西亞、鈴木一朗、華格納（Billy Wagner）同屆入選，沙巴西亞的入堂致詞著重於感謝家人，尤其是生命中最重要的兩個女人：媽媽瑪姬（Margie）、太太安柏（Amber），形塑了自己的人生態度。

沙巴西亞說：「一位鄉村婦人養育了我、教育了我，帶給我歡笑，也保護我，甚至有幾次是真的拯救了我。」與太太從高中相識相戀到走入婚姻，他說：「我知道自己有時是個超級難相處的人，但她總是比任何人都知道如何引領我。」沙巴西亞自承愛玩、喜歡和朋友們一起出去，「但我很幸運，生命中擁有這麼多愛著我、照顧我的女人。」

Forever enshrined in baseball history 💙#LegaCCy | @CC_Sabathia pic.twitter.com/ST75oPn4DU — New York Yankees (@Yankees) 2025年7月27日

沙巴西亞的入堂之路，因汽車拋錨事故帶來意外話題，也因他當下貼上社群求救而廣為人知，一家人苦中作樂，在路邊喜孜孜留下合照，留言寫著：「車子在前往古柏陣的路上掛了，有人是正好要往這個方向嗎？」

沙巴西亞還原事發經過，夫妻倆帶著2個兒子、2個女兒在美國時間周四下午4點從紐澤西家中出發，按照家族旅行的慣例，由他和妻子各開一台車，這趟全程177哩（約285公里）的旅程，在開到大約75哩的地方出事了。

Car broke down on the way to Cooperstown 🤣🤣🤣 Anyone headed that way? pic.twitter.com/3v6De0Furg — CC Sabathia (@CC_Sabathia) 2025年7月25日

Made it to Cooperstown!! Damn y’all are some real ones to offer rides and everything 😂 Much love! It’s all part of the HOF memories 🙏🏾 — CC Sabathia (@CC_Sabathia) 2025年7月25日

「就在準備開進17號公路時，我太太的車就停下來了。」他們只能停在路邊打電話，請求道路救援拖回故障車輛，接著一家人擠進沙胖的車裡，開回家中再開另外一台車重新上路，原本預計3小時的車程，最終花了8小時抵達。

「我當時在拍照，孩子們在玩抖音，我老婆是超認真的人，她正在把所有事情搞定。」沙胖笑說，其實整段過程還滿有趣的，「但對我老婆來說，她應該覺得是噩夢。」

沙巴西亞。 美國聯合通訊社

New York forever pic.twitter.com/tlXdcDQiTv — CC Sabathia (@CC_Sabathia) 2025年7月27日

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