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MLB／皇家兩年合約續簽盧戈 前塞揚票選第二強投確定留隊
根據《ESPN》記者帕桑（Jeff Passan）報導，皇家隊與當家王牌盧戈（Seth Lugo）續約2年並可選擇在2028年續約，確保這位近年最被低估的先發投手之一繼續留在隊中。
本季交易大限將近，盧戈原被視為最炙手可熱的潛在交易標的之一，不過如今他將繼續為皇家效力，成為球隊未來藍圖的重要一環。
自從轉戰皇家後，盧戈生涯迎來高峰，上季甚至在美聯賽揚獎票選中僅次於老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal），名列第二。儘管他不像傳統意義上的王牌投手，速球不快、三振率不高、許多出局球為飛球，但他擁有種類繁多的球路組合，能有效讓打者無法掌握節奏，穩定繳出高品質先發。
根據美國大聯盟官方系統「Baseball Savant」的數據，盧戈本季使用的球路多達10種，包括：四縫線速球、曲球、伸卡球、卡特球、變速球、滑曲球、滑球、慢速曲球、掃弧球與指叉球。雖然球路辨識並非絕對精準，但已足以證明他在每一球都能變出不同花樣，讓打者難以預測。
更別提他還是金手套得主，守備能力同樣優異。上季整個美聯中，沒有任何投手面對的打者比他更多，今年他也正朝著類似的出賽強度邁進。雖然部分進階數據對35歲的他能否維持成績有所保留，但棒球場上總有些選手能長期「打破數據」，盧戈可能就是其中之一。
皇家目前戰績為52勝54敗，在美聯中區排名第三。盧戈預計將於對戰亞特蘭大勇士隊系列戰第二戰登板先發。他原本的合約將於本季結束後到期，年薪為1500萬美元，如今成功轉為長期續約，也為球隊注入穩定戰力。
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