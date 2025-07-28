MLB／鈴木一朗入名人堂19分鐘英文演說 浪漫謝妻還能「臭人」、「臭魚」

鈴木一朗成為史上第一位進入美國棒球名人堂的日籍選手，今天他的名字正式入列古柏鎮，一朗以英文發表19分鐘的入堂致詞，浪漫提到對妻子的感謝、退役後的兩人時光，還能「臭人」、「臭魚」，讓媒體、球迷都看得超樂。

一朗儘管在美國打拚多年，自己使用英文溝通沒有問題，但始終都堅持透過翻譯受訪，這回使用英文發表演說，已先讓許多媒體表達驚訝。而他全程唯一日文片段，是表達對野茂英雄作為旅美先驅的感謝，隨後也在記者會上再度表達自己的感激，他說：「如果沒有野茂，我想自己永遠也不會接近MLB，因為有他讓我們開始想像自己在MLB的樣子，每當他投球時，我總是會鎖定轉播，焦慮、低潮時也會因他的表現受到激勵。」

鈴木一朗成為史上第一位進入美國棒球名人堂的日籍選手。 美國聯合通訊社

一朗的演說隨後進入英文模式，他感謝坐在台下的妻子弓子，「當我決定以外野手身分挑戰大聯盟時，你無法想像周圍有多少質疑，甚至還包括批評，有人說不要給國家丟臉。當時最支持我的人就是我的太太，如果她擔心是很正常的事，但她從來都沒有，而是全力支持、鼓勵著我。」

鈴木一朗妻子鈴木弓子(中)。 法新社

他說太太總是讓家裡充滿正能量，「我的目標是成為一個穩定的選手，而她就是我見過最穩定的人。」一朗表示，退休後與太太的約會，做了選手現役時期無法做的事，「我們一起坐在看台上，看著水手的比賽，很『美式』地一起吃著熱狗。」

鈴木一朗。 美聯社

一朗的致詞還有許多幽默橋段，像是去年原被期望可以全票入選，最終在394張選票拿到393張，掀起極大熱議，當時一朗大器回應：「希望邀請那位記者到我家作客，一起喝一杯。」他今天也提到，「生涯3000安或是單季262安，是獲得所有記者們認可的成就，呃…除了一個人啦！順帶一提，去年我說邀請那位記者到我家作客，現在邀約已經過期了。」

此外，一朗對自己生涯效力過的球隊表達感謝，說到馬林魚時，感激當時的球隊高層給了自己合約，「老實說，當你們2015年打電話來給我合約時，我根本沒有聽過你們球隊。」

球迷熱烈歡迎鈴木一朗。 美聯社

鈴木一朗成為史上第一位進入美國棒球名人堂的日籍選手。 美聯社

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