MiLB／黃仲翔1A對決同胞柯敬賢 郭泓志比大拇指說讚

19歲台灣投手黃仲翔生涯首度在小聯盟1A登板，對決同胞好友柯敬賢，坦言「我沒有把他當朋友，我把他當敵人」。退役名將郭泓志場邊觀賽，對黃仲翔的表現比出大拇指稱讚。

黃仲翔畢業於棒球名校穀保家商，今年展開旅美生涯，效力響尾蛇體系。他過去3個月在新人聯盟出賽，今天升上一個層級在1A首次先發，對道奇1A繳出5局失2分好投，飆5次三振。

Ching-Hsien Ko vs. Chung-Hsiang Huang



This is from the first at-bat. Ko grounds one to 1B, and Huang went to cover first. The two had a fun exchange after the play. pic.twitter.com/9ogjPDAP9R — Dodgers Lite (@dodgerslite) July 27, 2025

黃仲翔今天擔任響尾蛇1A維塞利亞生牛皮隊（Visalia Rawhide）先發投手，客場出戰道奇1A蘭喬庫卡蒙加地震隊（Rancho Cucamonga Quakes）。

地震隊第5棒、左外野手柯敬賢18歲，跟黃仲翔一樣剛從新人聯盟升上來。

柯敬賢、黃仲翔兩人是旅美同梯，過去3個月同在亞利桑那比賽，儘管效力不同隊伍，但球場外，兩人與巨人隊的陽念希經常相互照應。

再好的朋友到了場上總是要對決。黃仲翔今天投5局，兩度面對柯敬賢，一次讓柯敬賢打出內野滾地球，一次柯敬賢敲出一壘安打。

黃仲翔向中央社記者表示，過去在台灣的黑豹旗青棒賽，就曾經與柯敬賢對決，當時一記變速球被柯敬賢打出全壘打。變速球是黃仲翔最拿手的球路，他說這次在美國職棒的舞台再度對決，他不會害怕，還是要拿出變速球跟柯敬賢拚。

黃仲翔說，兩人場下雖然是好朋友，但是到了球場上「我沒有把他當朋友，我把他當敵人」。

黃仲翔的1A初登板表現優異，前4局都讓對手三上三下，直到第5局，讓對方連敲3支一壘安打失2分。終場地震隊11比0擊敗生牛皮隊。

前道奇球星、退役台灣投手郭泓志今天帶著家人在觀眾席觀賽，關心兩名台灣新生代好手的近況。對於黃仲翔的投球表現，郭泓志賽後在觀眾席上比出大拇指，大聲向黃仲翔說「讚！」。

19歲台灣新生代棒球投手黃仲翔（圖）今年展開旅美生涯，26日從新人聯盟升上一個層級來到1A擔任先發投手。中央社

台灣棒球好手黃仲翔（圖）26日披上響尾蛇1A維塞利亞生牛皮隊球衣，首次在小聯盟1A出賽，繳出5局失2分的好投。前輩郭泓志在觀眾席觀賽，稱讚他的表現。中央社

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