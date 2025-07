MiLB／黃仲翔1A對決同胞柯敬賢 郭泓志比大拇指說讚

19歲台灣投手黃仲翔生涯首度在小聯盟1A登板,對決同胞好友柯敬賢,坦言「我沒有把他當朋友,我把他當敵人」。退役名將郭泓志場邊觀賽,對黃仲翔的表現比出大拇指稱讚。

黃仲翔畢業於棒球名校穀保家商,今年展開旅美生涯,效力響尾蛇體系。他過去3個月在新人聯盟出賽,今天升上一個層級在1A首次先發,對道奇1A繳出5局失2分好投,飆5次三振。

Ching-Hsien Ko vs. Chung-Hsiang Huang



This is from the first at-bat. Ko grounds one to 1B, and Huang went to cover first. The two had a fun exchange after the play. pic.twitter.com/9ogjPDAP9R