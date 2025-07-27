MLB／史上第7位捕手！水手重砲羅利40轟出爐 狂寫最神速紀錄

西雅圖水手隊捕手重砲羅利（Cal Raleigh）今日面對天使隊率先敲出本季第40轟，持續穩坐大聯盟全壘打王寶座，領先大谷翔平2支，更締造多項歷史紀錄，不過水手最終是以7比2拿下勝利。

羅利這支陽春砲出現在第6局上半，擊球初速達113.5英里（約182.6公里），飛行距離高達416英呎（約126.8公尺），為水手灌進4分大局拉開比數奠定勝基。全場羅利繳出5打數2安打，另吞下3次三振。

根據統計，羅利成為大聯盟史上第7位單季達成40轟的捕手，也是史上首位在7月前達成此紀錄的捕手。另一方面，羅利也是左右開弓打者中最早達成40轟。

CRUSHED 💥



Cal Raleigh evaporated this baseball 416 feet for his 40th home run of the season! pic.twitter.com/HDO2goW4QX — MLB (@MLB) 2025年7月27日

大聯盟捕手單季最多轟紀錄是48轟，由皇家名將培瑞茲（Salvador Perez）在2021年締造；若是以捕手身分上場擊出最多全壘打紀錄是2003年洛培茲（Javy Lopez）所創下的42轟，羅利目前為32轟，仍有機會挑戰。

甚至，羅利還有機會逼近1961年名人堂左右開弓打者曼托（Mickey Mantle）締造的單季54轟紀錄。

羅利是水手隊史上第5位單季至少敲出40轟的球員，前4人分別是小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、克魯茲（Nelson Cruz）與布納（Jay Buhner）之列。

「他們都是很傑出的球員，」羅利表示，「是這支球隊歷史上最偉大的一群人，能成為這個名單的一部分我感到非常榮幸。這真的很酷，我只想繼續努力，看自己能走多遠。」

除了加入40轟俱樂部，羅利也追平小葛瑞菲在1998年創下的水手紀錄，並列隊史單季前105場比賽最多轟紀錄。大聯盟歷史上僅有8位球員能有如此神速的開轟表現，進入21世紀以來，只有「法官」賈吉（Aaron Judge）曾在2022年寫下如此壯舉。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）推算進度，羅利本季有可能累積達到62轟。

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