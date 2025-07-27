MiLB／李灝宇本季第10轟出爐 鄭宗哲同場出賽1安1打點

旅美底特律老虎隊3A野手李灝宇個人本季第10轟出爐，今天與匹茲堡海盜隊3A比賽4局敲出陽春砲、擊球初速約171公里，同場出賽的海盜隊鄭宗哲也有1安打1打點表現。

美國職棒小聯盟3A賽事老虎隊與海盜隊交手，兩隊都有台灣野手先發出賽，老虎隊李灝宇先發打1棒、守三壘，海盜隊鄭宗哲先發打9棒，也是守三壘。

李灝宇1局上敲出游擊方向滾地球出局，2局上選到四壞保送上壘，鄭宗哲3局下敲出二壘方向滾地球出局。

李灝宇4局上球隊1分領先、2人出局後開轟，從拉博特（Randy Labaut）手中敲出陽春砲、幫助球隊取得2比0領先，擊球初速106.3英里（約171公里），飛行距離438英尺（約134公尺）。

Hao-Yu Lee with a monster solo homer to center field. Left his bat at 106.3 MPH and traveled 438 feet 👀 pic.twitter.com/Q7NCCg3i9y — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2025年7月27日

海盜隊4局下追分，靠著接連保送、安打攻占滿壘，滿壘時先是觸身球保送擠回1分，鄭宗哲再選到四壞保送、擠回追平分，海盜隊攻勢延續，再靠著保送、安打追加分數，單局攻下5分、翻轉戰局。

李灝宇6局上敲出游擊方向飛球出局，靠著隊友開轟跑回分數，6局下鄭宗哲將球打到李灝宇三壘防區，李灝宇接球傳一壘抓到出局；李灝宇8局上吞下三振，鄭宗哲8局下1人出局後敲出中外野方向安打。

李灝宇今天總計4打數敲出1轟，貢獻1分打點，另有1次三振、1次保送，賽後打擊率2成41；鄭宗哲單場3打數敲出1支安打，選到1次保送、貢獻1分打點，賽後打擊率2成23。海盜隊終場以5比4獲勝。

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