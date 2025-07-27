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MLB／右手肘拉傷進傷兵名單 賈吉自認揮棒沒問題：我還能打

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
隊長賈吉被洋基放進10天傷兵名單。 路透社
隊長賈吉被洋基放進10天傷兵名單。 路透社

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）因為傳球導致右手肘屈肌拉傷，原本還打算以指定打擊方式續戰，但洋基不想冒險，決定將他放進10天傷兵名單。

賈吉是在美國時間周二對藍鳥隊之戰，第6局從外野回傳球時受傷，當下表情疼痛但仍留在場上，隔天也維持出賽，原本以為周四的休兵日能夠讓疼痛緩解，不料周五對費城人隊傳球還是有困難，該役他也是3打數0安打、1次高飛犧牲打。

「那一球就是生死一線，」賈吉談到周二的守備時說。「要嘛保持一分領先，要嘛讓比賽回到平手。你必須做出那個play。我當下就感覺到痛了，但你只能硬撐，那是場重要的比賽，是我們分區的對手。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）在今天對費城人隊賽後透露，賈吉的尺側副韌帶（UCL）沒有急性損傷，這是好消息，之後從傷兵名單回來，會先讓他擔任指定打擊，在傳接球練習之後，應該就可回到外野守備。

「過去幾天我都沒辦法傳球。」賈吉說：「我想利用休兵日觀察看看狀況怎麼樣，我堅持想要出賽（周五）。但到最後發現，如果球隊需要我做出某個play，我就必須能夠做到。我檢查了手肘，得到了結果，然後我們就朝那個方向處理。」

賈吉目前透過服藥緩解疼痛，原本不想進入傷兵名單，因為他認為揮棒沒有問題，還可以擔任指定打擊，但洋基不同意，「傳球才是主要的問題…我這幾天都可以正常打擊。如果我能打擊，就讓我上場。」

由於賈吉回歸後將擔任指定打擊，史丹頓（Giancarlo Stanton）也準備好到角落外野守備，他上一次守外野已經是2023年，「我相信我回到外野會對球隊有幫助，」史丹頓說：「我這周會在外野訓練，準備好隨時上場。」

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賈吉 洋基 費城人

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