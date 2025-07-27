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MLB／大谷近7場6轟超越賈吉！第38轟讓球評從「沒了」急轉「出去啦！」

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MLB／大谷近7場6轟超越賈吉！第38轟讓球評從「沒了」急轉「出去啦！」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平今天在首局首打席就狙擊紅襪強投克羅謝，挑戰最遠的中外野，飛行距離414呎出牆。 法新社
大谷翔平今天在首局首打席就狙擊紅襪強投克羅謝，挑戰最遠的中外野，飛行距離414呎出牆。 法新社

道奇隊今天以2：4不敵紅襪隊，但大谷翔平砲管再度開火，今天在首局首打席就狙擊紅襪強投克羅謝（Garrett Crochet），挑戰最遠的中外野，飛行距離414呎出牆，日本NHK轉播球評從「會出去嗎？」到「不行…」，再到「出去啦！」讓日本球迷笑死，留言：「還以為只是平凡的高飛球呢！」

大谷昨天中斷連5場開轟，今天續扛1棒，首打席就再度開砲，第3球鎖定克羅謝幾乎在5號位進壘的97.1哩直球，掃向中外野，近7場6度開轟，本季第38轟出爐，超越洋基隊賈吉（Aaron Judge），單獨躍居全壘打榜第二，距離水手隊羅利（Cal Raleigh）也只差1轟。

FOX頻道播報員戴維斯（Joe Davis）對這一轟感到神奇，「能打到這個位置的選手不多。」NHK轉播反應則隨著這球一路遠颺跟著七上八下，先是說「會出去嗎？」看到中外野手拉菲拉（Ceddanne Rafaela）逐漸停下的腳步，一度以為守備員已經掌握，鬆口「不行…」，再到確定這球出牆大喊：「出去啦！」

赫南德茲（Teoscar Hernández）隨後也敲陽春砲，道奇單局雙響，短暫取得2：0領先，但之後8局攻勢屢遭紅襪以K功截斷，包括大谷翔平最後3打席吞下3K在內，道奇打線狂吞15K。

克羅謝在挨轟後回神，最終完成6局失2分優質先發、送出10次三振，拿下本季第12勝，追上釀酒人隊培洛塔（Freddy Peralta）的勝投榜領先位置；道奇資深左投克蕭（Clayton Kershaw）則是4.2局失4分，承擔敗投。

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道奇 紅襪 克羅謝

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