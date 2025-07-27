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MLB／大谷近7場6轟超越賈吉！第38轟讓球評從「沒了」急轉「出去啦！」

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MLB／近7戰6轟！大谷翔平首打席炸裂紅襪強投 38轟超越「法官」

聯合新聞網／ 綜合外電報導
大谷翔平轟出本季第38支全壘打。 美聯社
大谷翔平轟出本季第38支全壘打。 美聯社

道奇隊日籍球星大谷翔平在客場出戰波士頓紅襪，擔任「第一棒指定打擊」，首打席便火力全開，轟出本季第38支全壘打，也是他本季第10支開路全壘打。這發陽春砲也讓芬威球場瞬間陷入騷動。

面對紅襪先發左投克羅謝（Garrett Crochet），大谷鎖定第3球、時速97.1英哩（約156.3公里）的直球，將球擊至中外野全壘打牆外。這顆打球初速108.5英哩（約174.6公里）、飛行距離414英呎（約126.2公尺）。過去他生涯前5打數對克羅謝完全沒有擊出安打，還吞下4次三振，此戰終於突破「難關」。

克羅謝至今出賽21場，戰績11勝4敗、防禦率2.19，被視為賽揚獎候選之一。當大谷祥平從他手上轟出全壘打時，正在轉播的名人堂投手史摩茲（John Smoltz）直呼：「那球投得太甜了。」。

儘管大谷翔平連續開轟紀錄在前一戰止步於5場，但他仍在最近7戰揮出6發全壘打，手感火燙。目前大谷以38轟暫居國聯全壘打王，領先亞軍蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）與史瓦伯（Kyle Schwarber）兩轟，也超越37轟的洋基「法官」賈吉（Aaron Judge），距離全聯盟領先的西雅圖水手捕手羅利（Cal Raleigh）僅差一轟。依目前進度推算，大谷本季有望挑戰58轟里程碑。

另值得一提的插曲是，大谷在第3打席準備站上打擊區時，突然發現自己忘記配戴護肘，趕緊喊暫停返回休息區取用防具。雖然最終遭克羅謝三振，但此舉也引起球迷一陣會心一笑。

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西雅圖 波士頓

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