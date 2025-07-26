MLB／運動家柯茲打爆太空人 史上首位單場4轟新秀

美國職棒大聯盟MLB運動家隊指定打擊柯茲（Nick Kurtz）今天晚間在客場敲出4支全壘打，幫助球隊以15比3大勝休士頓太空人，成為大聯盟史上首位單場扛出4轟的新秀。

路透社報導，現年22歲的柯茲也成為大聯盟史上第20位單場轟出4發全壘打的球員。

柯茲在這場比賽還以累計19個壘打數，追平大聯盟單場壘打數紀錄，這項紀錄先前由洛杉磯道奇打者葛林（Shawn Green）於2002年5月23日締造。

他於賽後表示：「這感覺簡直難以置信，當然，很高興我們拿下勝利。這場比賽真的太棒了。」

柯茲今天6打數敲6安打並進帳8分打點，4發全壘打分別出現在2局上、6局上、8局上和9局上。

柯茲本季迄今出賽66場，累計打擊率3成05，總共敲出23轟、掃進59分打點。

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