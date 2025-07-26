MLB／運動家柯茲打爆太空人 史上首位單場4轟新秀
美國職棒大聯盟MLB運動家隊指定打擊柯茲（Nick Kurtz）今天晚間在客場敲出4支全壘打，幫助球隊以15比3大勝休士頓太空人，成為大聯盟史上首位單場扛出4轟的新秀。
路透社報導，現年22歲的柯茲也成為大聯盟史上第20位單場轟出4發全壘打的球員。
柯茲在這場比賽還以累計19個壘打數，追平大聯盟單場壘打數紀錄，這項紀錄先前由洛杉磯道奇打者葛林（Shawn Green）於2002年5月23日締造。
他於賽後表示：「這感覺簡直難以置信，當然，很高興我們拿下勝利。這場比賽真的太棒了。」
柯茲今天6打數敲6安打並進帳8分打點，4發全壘打分別出現在2局上、6局上、8局上和9局上。
柯茲本季迄今出賽66場，累計打擊率3成05，總共敲出23轟、掃進59分打點。
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言