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MLB／道奇1A教頭帶過3傳奇台將 憶陳金鋒全壘打實力

中央社／ 洛杉磯25日專電
道奇小聯盟1A總教練舒梅克擁有38年執教經驗，20多年前的台灣好手陳金鋒、郭泓志、胡金龍都曾在他的執教隊伍打球。圖中央社提供
道奇小聯盟1A總教練舒梅克擁有38年執教經驗，20多年前的台灣好手陳金鋒、郭泓志、胡金龍都曾在他的執教隊伍打球。圖中央社提供

美職洛杉磯道奇小聯盟1A總教練舒梅克（John Shoemaker）執教38年，帶過陳金鋒郭泓志胡金龍等3大傳奇台將，他回憶24年前陳金鋒打了一支全壘打，飛越計分板，誇張形容「那顆球現在可能還在飛」。

18歲的台灣小將柯敬賢效力道奇小聯盟，今天剛從新人聯盟升上一個層級，加入1A的蘭喬庫卡蒙加地震隊（Rancho Cucamonga Quakes）。

總教練舒梅克今年68歲，從1987年就開始擔任小聯盟總教練。早在在柯敬賢出生之前，舒梅克就帶著陳金鋒、郭泓志、胡金龍等前一個世代的台灣球員征戰小聯盟。

舒梅克接受中央社記者訪問，談對柯敬賢的印象「春訓就曾經看過他，是一個很有運動天分的球員、穩健的外野手，有很好的選球能力，站上打擊區的時候知道自己要做什麼，打球態度很拚」。

舒梅克談完柯敬賢，向記者提及他與幾名台灣球員共事的經驗，對20多年前的往事如數家珍。

舒梅克2001年擔任道奇2A傑克森維爾太陽隊（Jacksonville Suns）總教練，主場位於佛州。他記得有一場比賽作客查塔努加（Chattanooga）時，陳金鋒打了一支又高又遠的全壘打，一路飛越計分板，誇張形容「那顆球現在可能還在飛」。

陳金鋒2003年升上3A拉斯維加斯51區隊（Las Vegas51s）當年為了爭取上場空間，從外野轉練一壘，當年就是3A總教練舒梅克幫他訓練一壘守備。

舒梅克2005年帶2A傑克森維爾太陽隊，郭泓志入隊。他回憶20年前的往事，描述得好像昨日。

舒梅克說：「有一場比賽我們11比0領先，通常在這種局面下，球隊不會派出一個100英里的火球男出來。結果那天郭泓志上去投第8局、第9局，對手都嚇壞了，根本打不到。不只這樣他還上去打擊，打了一支二壘安打。」

舒梅克說，郭泓志最令人敬佩的地方是，經歷了這麼多的傷痛，展現出很堅強的毅力。

舒梅克還記得2006年帶過胡金龍，印象最深刻的是胡金龍的游擊守備「他一整年只漏了一球」，而且非常喜歡接內野飛球，幾乎只要打出內野高飛球，所有人都會讓開給他接。

舒梅克還強調，胡金龍打擊很好，經常能把球打向右外野，關鍵時刻總是能打出那一支最重要的安打。

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胡金龍 陳金鋒 郭泓志

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