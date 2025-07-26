MiLB／遭大谷翔平三振3次 柯敬賢體悟「大家一樣是選手」

台灣棒球好手柯敬賢18歲這一年，不僅展開旅美職棒生涯，比其他人更幸運的是，有機會與偶像大谷翔平投打對決，儘管遭三振3次，但他體會調整心態很重要，「不要給自己太大壓力，平常心發揮，大家一樣都是選手」。

柯敬賢今天從小聯盟最底層的新人聯盟升上1A層級，今天第一次穿上道奇1A蘭喬庫卡蒙加地震隊（Rancho Cucamonga Quakes）球衣，接受中央社記者訪問。

柯敬賢6月還在新人聯盟練功時，有一次道奇球團的高層找他談話，一開始他以為是要「升上去」，後來發現是更大的驚喜。原來當時大谷翔平的投球復健進入「實戰投打練習」（Live BP）階段，需要有打者當投球的假想敵。

於是柯敬賢與新人聯盟的隊友從亞利桑那州趕赴聖地牙哥，當時道奇隊正在聖地牙哥作客，柯敬賢與其他菜鳥打者，在賽前練習的時候擔任大谷對戰的打擊者。

柯敬賢與大谷總共對決5個打席，前3次打擊都遭到三振，直到第4次才把球打進場內，形成外野飛球，另外一次是四壞保送。

柯敬賢春訓接受中央社訪問時，大方坦承大谷翔平是他效法的偶像，道奇隊也是他夢想加入的球隊。柯敬賢坦言，這次跟大谷翔平對決，心情很興奮，但有一點太緊張，沒有鎖定好自己想要進攻的球。

柯敬賢說，大谷翔平的球種武器多樣，這是在新人聯盟少見的投球型態，其中他的橫掃球（sweeper）變化軌跡非常銳利，「看起來就像直球，但你要揮的時候它突然會掉下來」。

大谷翔平當時仍逐步恢復投球強度，當天球速94英里（151公里）左右，但柯敬賢說，大谷翔平投球的延伸做得很好，直球會有「上竄」的感覺，雖然測速槍顯示94英里，但實際打起來的體感卻好像98英里。

柯敬賢坦言，面對大谷翔平的經驗很寶貴，讓他在新人聯盟就有機會面對大聯盟投手。這次經驗讓他學習到，面對更高層級的投手，怎麼調整好自己的心態很重要。

儘管大谷的層級、經驗都遠高於自己，但柯敬賢表示，站上打擊區就要調整好心態。

他說：「不要給自己太大的壓力，平常心把自己的實力發揮出來，畢竟大家都一樣是選手，只是角色不同而已，有時候可能是隊友，有時候可能是對手。」

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