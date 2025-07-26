快訊

不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

MiLB／遭大谷翔平三振3次 柯敬賢體悟「大家一樣是選手」

中央社／ 洛杉磯25日專電
柯敬賢。圖／柯敬賢提供
柯敬賢。圖／柯敬賢提供

台灣棒球好手柯敬賢18歲這一年，不僅展開旅美職棒生涯，比其他人更幸運的是，有機會與偶像大谷翔平投打對決，儘管遭三振3次，但他體會調整心態很重要，「不要給自己太大壓力，平常心發揮，大家一樣都是選手」。

柯敬賢今天從小聯盟最底層的新人聯盟升上1A層級，今天第一次穿上道奇1A蘭喬庫卡蒙加地震隊（Rancho Cucamonga Quakes）球衣，接受中央社記者訪問。

柯敬賢6月還在新人聯盟練功時，有一次道奇球團的高層找他談話，一開始他以為是要「升上去」，後來發現是更大的驚喜。原來當時大谷翔平的投球復健進入「實戰投打練習」（Live BP）階段，需要有打者當投球的假想敵。

於是柯敬賢與新人聯盟的隊友從亞利桑那州趕赴聖地牙哥，當時道奇隊正在聖地牙哥作客，柯敬賢與其他菜鳥打者，在賽前練習的時候擔任大谷對戰的打擊者。

柯敬賢與大谷總共對決5個打席，前3次打擊都遭到三振，直到第4次才把球打進場內，形成外野飛球，另外一次是四壞保送。

柯敬賢春訓接受中央社訪問時，大方坦承大谷翔平是他效法的偶像，道奇隊也是他夢想加入的球隊。柯敬賢坦言，這次跟大谷翔平對決，心情很興奮，但有一點太緊張，沒有鎖定好自己想要進攻的球。

柯敬賢說，大谷翔平的球種武器多樣，這是在新人聯盟少見的投球型態，其中他的橫掃球（sweeper）變化軌跡非常銳利，「看起來就像直球，但你要揮的時候它突然會掉下來」。

大谷翔平當時仍逐步恢復投球強度，當天球速94英里（151公里）左右，但柯敬賢說，大谷翔平投球的延伸做得很好，直球會有「上竄」的感覺，雖然測速槍顯示94英里，但實際打起來的體感卻好像98英里。

柯敬賢坦言，面對大谷翔平的經驗很寶貴，讓他在新人聯盟就有機會面對大聯盟投手。這次經驗讓他學習到，面對更高層級的投手，怎麼調整好自己的心態很重要。

儘管大谷的層級、經驗都遠高於自己，但柯敬賢表示，站上打擊區就要調整好心態。

他說：「不要給自己太大的壓力，平常心把自己的實力發揮出來，畢竟大家都一樣是選手，只是角色不同而已，有時候可能是隊友，有時候可能是對手。」

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

道奇 柯敬賢 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／費城人史瓦柏招牌轟寫千安締造歷史 雙響砲炸翻洋基

MLB／大谷翔平重返1棒「只」敲一壘打 中斷連5場開轟

MLB／大谷翔平連4場開轟日本第一人 道奇牛棚大失血還是輸

MLB／大谷翔平「一動作」令人敬佩 釀酒人教頭：棒球界寶藏

相關新聞

MiLB／鄧愷威中繼1.2局、42球無失分 美媒寫的大聯盟登板日有變數

美國媒體雖然爆出鄧愷威有望在台灣時間29日扛起大聯盟先發，然而今天他先在3A中繼登板，投了1.2局無失分，然而用球數達4...

MLB／運動家超級新秀4響砲打爆太空人！狂刷多項新紀錄

運動家隊超級新人克爾茲（Nick Kurtz）打瘋了！今天面對太空人隊上演4響炮，單場6打數6安打，灌進8分打點，幫助運動家以15：3痛宰太空人。 現年22歲的克爾茲去年在選秀會首輪第4順位，被

MiLB／遭大谷翔平三振3次 柯敬賢體悟「大家一樣是選手」

台灣棒球好手柯敬賢18歲這一年，不僅展開旅美職棒生涯，比其他人更幸運的是，有機會與偶像大谷翔平投打對決，儘管遭三振3次，...

MiLB／柯敬賢升上1A首安出爐 場場上壘全靠本壘板紀律

台灣棒球好手柯敬賢升上道奇小聯盟1A，首戰敲出個人在這層級的第一支安打；他回顧近3個月在新人聯盟的好表現，幾乎場場上壘，...

MLB／挨白襪3轟狂失7分 今永昇太談失速：身體狀況不好

小熊隊日本左投今永昇太今天面對美聯墊底的白襪隊，只投3局被敲3轟，狂失7分，防禦率從2.40飆升至3.12，小熊終場也以5：12落敗。 今永昇太被白襪開路先鋒梅德羅斯（Chase Meidrot

MLB／大都會發動交易換來「索托」總管曝其他補強目標

大都會隊今天發動交易，換來牛棚左投G.索托（Gregory Soto），他將與球星J.索托（Juan Soto）同隊，引發球迷熱議。 大都會送走自家農場排名第19的右投阿拉塞納（Wellingt

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。