快訊

不斷更新／葉元之拉鋸戰！ 傅崐萁、羅廷瑋等人不同意票暫領先 各地罷免開票進度看過來

直播／726大罷免即時開票！藍綠白「關鍵6席攻守」 最新戰況報你知

罷免即時開票／投票率近5成！傅崐萁不同意票暫領先 現場民眾氣氛高亢

MiLB／柯敬賢升上1A首安出爐 場場上壘全靠本壘板紀律

中央社／ 洛杉磯25日專電
柯敬賢。 中央社
柯敬賢。 中央社

台灣棒球好手柯敬賢升上道奇小聯盟1A，首戰敲出個人在這層級的第一支安打；他回顧近3個月在新人聯盟的好表現，幾乎場場上壘，關鍵在「本壘板紀律」。

所謂「本壘板紀律」（Plate Discipline）是英文直翻，台灣棒球用語一般較常聽到的表達方式是「選球」。柯敬賢今天第一次穿上道奇1A蘭喬庫卡蒙加地震隊（Rancho Cucamonga Quakes）球衣，接受中央社記者訪問。

18歲的柯敬賢擁有190公分的高大身材，高中畢業就獲得旅外機會，加入夢想中的球隊洛杉磯道奇體系，今年從新人聯盟出發，近3個月打出全聯盟最佳的上壘率0.487、攻擊指數OPS 1.026。

更驚人的是，柯敬賢在新人聯盟出賽52場，竟有50場上壘。靠著在新人聯盟的好表現，他今天升上小聯盟1A，從小聯盟體系最低層級的新人聯盟，往上爬升了一個層級。

他今天向中央社記者說明，能夠有這麼好的表現，最重要的是本壘板紀律有做好。

柯敬賢說，教練在賽前會議都會分析對方投手，讓打者瞭解今天對戰的投手，最常使用的球種、球路最常落在哪一個位置、哪一個位置的球容易被打得扎實。他會根據這樣的資料，擬定自己的打擊策略。

柯敬賢解釋，所謂的本壘板紀律就是，預先設定好自己要攻擊的是什麼球種，只要投到自己喜歡的位置，就全力攻擊。反之如果沒有帶著策略去打，不管什麼球都想揮棒，節奏很容易被投手牽著走。

今天是柯敬賢的1A首戰，擔任地震隊先發第5棒、左外野手，前兩次打擊分別是三振、內野滾地出局，6局下敲出個人在1A層級的首安，隊友隨即幫他把場上的球留下來紀念。

他第4次打擊獲得四壞保送，今天4打席有2次上壘，維持在新人聯盟的高上壘率。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

柯敬賢 小聯盟

延伸閱讀

MLB／道奇傷兵滿營仍強盛 紅襪教頭苦笑列一串好手：還有「宇宙谷」

MLB／生日當天進傷兵名單！道奇牛棚再損左投大將史考特

投手缺乏「怪物」 中華隊出征U12世界盃陣容大解密

MLB／大谷34轟出爐位居國聯第2 釀酒人10連勝有6勝橫掃道奇

相關新聞

MiLB／鄧愷威中繼1.2局、42球無失分 美媒寫的大聯盟登板日有變數

美國媒體雖然爆出鄧愷威有望在台灣時間29日扛起大聯盟先發，然而今天他先在3A中繼登板，投了1.2局無失分，然而用球數達4...

MLB／運動家超級新秀4響砲打爆太空人！狂刷多項新紀錄

運動家隊超級新人克爾茲（Nick Kurtz）打瘋了！今天面對太空人隊上演4響炮，單場6打數6安打，灌進8分打點，幫助運動家以15：3痛宰太空人。 現年22歲的克爾茲去年在選秀會首輪第4順位，被

MiLB／遭大谷翔平三振3次 柯敬賢體悟「大家一樣是選手」

台灣棒球好手柯敬賢18歲這一年，不僅展開旅美職棒生涯，比其他人更幸運的是，有機會與偶像大谷翔平投打對決，儘管遭三振3次，...

MiLB／柯敬賢升上1A首安出爐 場場上壘全靠本壘板紀律

台灣棒球好手柯敬賢升上道奇小聯盟1A，首戰敲出個人在這層級的第一支安打；他回顧近3個月在新人聯盟的好表現，幾乎場場上壘，...

MLB／挨白襪3轟狂失7分 今永昇太談失速：身體狀況不好

小熊隊日本左投今永昇太今天面對美聯墊底的白襪隊，只投3局被敲3轟，狂失7分，防禦率從2.40飆升至3.12，小熊終場也以5：12落敗。 今永昇太被白襪開路先鋒梅德羅斯（Chase Meidrot

MLB／大都會發動交易換來「索托」總管曝其他補強目標

大都會隊今天發動交易，換來牛棚左投G.索托（Gregory Soto），他將與球星J.索托（Juan Soto）同隊，引發球迷熱議。 大都會送走自家農場排名第19的右投阿拉塞納（Wellingt

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。