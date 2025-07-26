MiLB／柯敬賢升上1A首安出爐 場場上壘全靠本壘板紀律

台灣棒球好手柯敬賢升上道奇小聯盟1A，首戰敲出個人在這層級的第一支安打；他回顧近3個月在新人聯盟的好表現，幾乎場場上壘，關鍵在「本壘板紀律」。

所謂「本壘板紀律」（Plate Discipline）是英文直翻，台灣棒球用語一般較常聽到的表達方式是「選球」。柯敬賢今天第一次穿上道奇1A蘭喬庫卡蒙加地震隊（Rancho Cucamonga Quakes）球衣，接受中央社記者訪問。

18歲的柯敬賢擁有190公分的高大身材，高中畢業就獲得旅外機會，加入夢想中的球隊洛杉磯道奇體系，今年從新人聯盟出發，近3個月打出全聯盟最佳的上壘率0.487、攻擊指數OPS 1.026。

更驚人的是，柯敬賢在新人聯盟出賽52場，竟有50場上壘。靠著在新人聯盟的好表現，他今天升上小聯盟1A，從小聯盟體系最低層級的新人聯盟，往上爬升了一個層級。

他今天向中央社記者說明，能夠有這麼好的表現，最重要的是本壘板紀律有做好。

柯敬賢說，教練在賽前會議都會分析對方投手，讓打者瞭解今天對戰的投手，最常使用的球種、球路最常落在哪一個位置、哪一個位置的球容易被打得扎實。他會根據這樣的資料，擬定自己的打擊策略。

柯敬賢解釋，所謂的本壘板紀律就是，預先設定好自己要攻擊的是什麼球種，只要投到自己喜歡的位置，就全力攻擊。反之如果沒有帶著策略去打，不管什麼球都想揮棒，節奏很容易被投手牽著走。

今天是柯敬賢的1A首戰，擔任地震隊先發第5棒、左外野手，前兩次打擊分別是三振、內野滾地出局，6局下敲出個人在1A層級的首安，隊友隨即幫他把場上的球留下來紀念。

他第4次打擊獲得四壞保送，今天4打席有2次上壘，維持在新人聯盟的高上壘率。

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