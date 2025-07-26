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MLB／挨白襪3轟狂失7分 今永昇太談失速：身體狀況不好
小熊隊日本左投今永昇太今天面對美聯墊底的白襪隊，只投3局被敲3轟，狂失7分，防禦率從2.40飆升至3.12，小熊終場也以5：12落敗。
今永昇太被白襪開路先鋒梅德羅斯（Chase Meidroth）轟出首局首打席全壘打，之後連續被敲3安形成滿壘，接著索沙（Lenyn Sosa）擊出帶有2分打點的安打。
2局下今永再被蒙哥馬利（Colson Montgomery）敲陽春砲，班寧坦迪（Andrew Benintendi）這半局也打出適時安打送回第5分。
4局下今永又被史萊特（Austin Slater）掃出陽春砲，奎羅（Edgar Quero）的二壘安打將今永打退場，後來也回本壘得分。
今永用85球投3局，投出2K，沒有保送，但被狂敲12安，包含3轟，失掉7分。他賽後坦言，「今天身體就是無法按自己的想法去動，控球也不好，投球缺乏一貫性。」
今永賽後被問到球速下滑的問題，他說，「從之前傷勢回來後，球速一直沒明顯回升，這點本來就是需要改善的，但剛好今天身體狀況不好，才導致這樣的結果。」
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