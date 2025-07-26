MLB／運動家超級新秀4響砲打爆太空人！狂刷多項新紀錄

運動家隊超級新人克爾茲（Nick Kurtz）打瘋了！今天面對太空人隊上演4響炮，單場6打數6安打，灌進8分打點，幫助運動家以15：3痛宰太空人。

現年22歲的克爾茲去年在選秀會首輪第4順位，被運動家選進。今天首打席敲一壘安打，第2打席開轟，第3打席敲二壘安打，接下來連3打席都開轟，完成4響砲壯舉。

賽後，克爾茲本季239打數，累積23轟59打點，打擊率0.305，整體攻擊指數（OPS）飆升至1.060。

克爾茲是史上第20位單場4響砲的球員、首位4響砲的新人、首位4響砲的運動家球員。以22歲又135天超越希瑞（Pat Seerey）的25歲又123天，成為最年輕4響砲球員。單場19壘打數追平2002年格林（Shawn Green）締造的紀錄。

克爾茲賽後受訪時直呼，「很難相信今天的到來，還是覺得像在做夢，真的蠻不可思議的，我有點說不出話來，不知道該說什麼才好。」

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