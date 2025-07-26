聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／運動家超級新秀4響砲打爆太空人！狂刷多項新紀錄
運動家隊超級新人克爾茲（Nick Kurtz）打瘋了！今天面對太空人隊上演4響炮，單場6打數6安打，灌進8分打點，幫助運動家以15：3痛宰太空人。
現年22歲的克爾茲去年在選秀會首輪第4順位，被運動家選進。今天首打席敲一壘安打，第2打席開轟，第3打席敲二壘安打，接下來連3打席都開轟，完成4響砲壯舉。
賽後，克爾茲本季239打數，累積23轟59打點，打擊率0.305，整體攻擊指數（OPS）飆升至1.060。
克爾茲是史上第20位單場4響砲的球員、首位4響砲的新人、首位4響砲的運動家球員。以22歲又135天超越希瑞（Pat Seerey）的25歲又123天，成為最年輕4響砲球員。單場19壘打數追平2002年格林（Shawn Green）締造的紀錄。
克爾茲賽後受訪時直呼，「很難相信今天的到來，還是覺得像在做夢，真的蠻不可思議的，我有點說不出話來，不知道該說什麼才好。」
🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！
《瘋運動IG追蹤起來》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言