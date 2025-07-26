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MiLB／鄧愷威中繼1.2局、42球無失分 美媒寫的大聯盟登板日有變數
美國媒體雖然爆出鄧愷威有望在台灣時間29日扛起大聯盟先發，然而今天他先在3A中繼登板，投了1.2局無失分，然而用球數達42球，也讓報導中的登板日程增添變數。
鄧愷威原定23日在3A先發被取消後，到今天再次出賽，面對運動家隊3A的賽事，在5局上球隊3：6落後，1出局、一二壘有人時接手，結果三振後出現四壞、觸身球保送，讓對手擠回1分，隨後才製造飛球出局抓到第3個出局數。
第6局續投後，鄧愷威則是保送後連飆3次三振，第7局投出保送後就被換下場，留下1.2局未被敲安打、無失分，4次三振、3次四壞保送的成績，最快球速95.5哩（約153.7公里）。
巨人隊因近期先發輪值不足，《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）在報導中指出，巨人預計在美國時間周日採取牛棚車輪戰，並從沙加緬度叫上鄧愷威於周一先發，也就是台灣時間29日，只不過今天在小聯盟出賽後，照用球數來看休2天登板機會不大。
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