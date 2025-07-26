MLB／大都會發動交易換來「索托」總管曝其他補強目標

大都會隊今天發動交易，換來牛棚左投G.索托（Gregory Soto），他將與球星J.索托（Juan Soto）同隊，引發球迷熱議。

大都會送走自家農場排名第19的右投阿拉塞納（Wellington Aracena）和小聯盟右投佛斯特（Cameron Foster），得到G.索托。

G.索托連4年出賽數超過62場，曾與2021和22年入選明星賽。本季出賽45場，36.1局送出44K，防禦率3.96，每局被上壘率1.29。雖帳面成績普通，但他面對左打時有壓制力，被打擊率僅0.138。G.索托年薪為535萬美元，季後將成為自由球員。

大都會原本有2名主力牛棚左投明特（A.J. Minter）與楊恩（Danny Young），但都在4月因傷整季報銷。大都會總管史登斯（David Stearns）直言，「考量我們左投牛棚的傷勢，一名穩定左投對球隊能產生極大影響，甚至延伸至10月。我們早就把這列為必須完成的補強。」

大都會的補強尚未結束，史登斯坦言牛棚仍是交易截止日前首要補強目標，中外野與先發輪值也有補強需求。據《紐約郵報》報導，大都會有意「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、響尾蛇隊賈倫（Zac Gallen）及海盜隊凱勒（Mitch Keller）。

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