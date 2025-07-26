MLB／中職領先大聯盟！女團NMIXX將在運動家主場開唱

大聯盟近年與南韓密切交流，運動家隊今天宣布，當地時間8月1日將邀請南韓知名女團NMIXX，進行賽前演出。

運動家今年搬離奧克蘭，拉斯維加斯新主場預計2028年才啟用。搬去賭城前他們以位於沙加緬度的巨人隊3A的薩特健康球場（Sutter Health Park）作為主場，容納人數僅1.4萬人，比正常大聯盟球場小。本季運動家平均進場人數9781人，全大聯盟墊底。

運動家官網和NMIXX官方今天宣布，NMIXX將於8月1日在薩特健康球場帶來賽前表演，這是他們「MLB Coast」巡演的一部分。

NMIXX今年4月曾受邀，為中華職棒味全龍隊大巨蛋主場開球並進行賽後表演，在當時引發不小的搶票熱潮，吸引3萬1889人進場。

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