MLB／巨人隊先發吃緊 美媒透露鄧愷威大聯盟登板日
美國職棒大聯盟巨人隊近期先發投手人力吃緊，今天又將路普（Landen Roupp）放進傷兵名單，美國媒體指出，鄧愷威將在美國時間28日（台灣時間29日）扛起一場先發。
路普因為手肘發炎被列入15天傷兵名單，巨人從小聯盟叫上中繼投手貝克（Tristan Beck），目前先發輪值只剩下韋伯（Logan Webb）、、瑞伊（Robbie Ray）、韋蘭德（Justin Verlander）。
《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）在報導中指出，巨人預計在美國時間周日採取牛棚車輪戰，並從沙加緬度叫上鄧愷威於周一先發，只不過後續先發輪值仍不明朗。
鄧愷威原定23日在3A先發被取消後，至今尚未出賽，而他今年在3A出賽24場，最近4場擔任先發，這4戰合計19.2局僅失2分（1分責失），投出35次三振、7次四壞保送；他在去年就曾上過大聯盟，當時4場出賽，11局丟掉12分，防禦率9.82。
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