MLB／巨人隊先發吃緊 美媒透露鄧愷威大聯盟登板日

美國職棒大聯盟巨人隊近期先發投手人力吃緊，今天又將路普（Landen Roupp）放進傷兵名單，美國媒體指出，鄧愷威將在美國時間28日（台灣時間29日）扛起一場先發。

路普因為手肘發炎被列入15天傷兵名單，巨人從小聯盟叫上中繼投手貝克（Tristan Beck），目前先發輪值只剩下韋伯（Logan Webb）、、瑞伊（Robbie Ray）、韋蘭德（Justin Verlander）。

《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）在報導中指出，巨人預計在美國時間周日採取牛棚車輪戰，並從沙加緬度叫上鄧愷威於周一先發，只不過後續先發輪值仍不明朗。

鄧愷威原定23日在3A先發被取消後，至今尚未出賽，而他今年在3A出賽24場，最近4場擔任先發，這4戰合計19.2局僅失2分（1分責失），投出35次三振、7次四壞保送；他在去年就曾上過大聯盟，當時4場出賽，11局丟掉12分，防禦率9.82。

SFループが怪我した今こそカイ-ウェイテン上げるべき



彼は今季SFのマイナー組で最も期待できる投手だと思われる



今季成績

52.1イニング

防御率3.78

奪三振82

K/9 14.10

FIP2.82



直近4戦19.2イニングを投げ、防御率0.46



7月2日

5回11奪三振のピッチング

🎥引用元:https://t.co/1Lk4EFYteA pic.twitter.com/V48YoomrBi — LEE (@lgwyrl) 2025年7月26日

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