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MLB／費城人史瓦柏招牌轟寫千安締造歷史 雙響砲炸翻洋基

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
費城人隊史瓦柏轟出單場雙響砲。 美聯社
費城人隊史瓦柏轟出單場雙響砲。 美聯社

費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）的生涯第1000支安打就是招牌的全壘打，今天面對洋基隊更是單場雙響砲，幫助球隊以12：5拿下勝利，個人本季也累積36轟逼近大谷翔平。

費城人與洋基隊的系列賽首戰成為全壘打大賽，史瓦柏在5局上敲出一發擊球初速114哩（約183公里）的兩分砲，彌平前面洋基隊貝林傑（Cody Bellinger）、威爾斯（Austin Wells）的兩發陽春砲，也達成個人生涯千安里程碑。

這是史瓦柏生涯的第319支全壘打，成為大聯盟史上在達成千安時全壘打數最多的球員；麥奎爾（Mark McGwire）在達到千安時有311轟，接著是賈吉（Aaron Judge），去年達標時則有308轟。

史丹頓（Giancarlo Stanton）6局下的陽春砲一度為洋基要回領先，但費城人在7局上扳平，並靠瑞爾穆托（J.T. Realmuto）的兩分砲超前。

7局下洋基追回兩分，包含沃爾普（Anthony Volpe）的陽春砲，然而8局上史瓦柏又補上兩分砲拉開分差，本季36轟在國聯僅落後大谷翔平一轟；9局上費城人又追加4分，讓勝利穩穩到手。

史瓦柏今天總計5打數3安打、4分打點，打擊率2成55，近期連三場開轟，明星賽後的7場比賽敲出6發全壘打，而他在明星賽也在延長賽的「全壘打決勝」透過3揮3轟幫助國聯奪勝。

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洋基 全壘打大賽

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