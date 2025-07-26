MLB／大谷翔平重返1棒「只」敲一壘打 中斷連5場開轟

貝茲（Mookie Betts）因私事請假，大谷翔平重返開路先鋒，今天僅出現1支一壘打，連續開轟場次停留在5場，道奇隊今天唯一一轟來自赫南德茲（Teoscar Hernández）在第8局的兩分砲，終場以5：2擊敗紅襪隊。

大谷此役4打數敲出1安打、吞下2K，另靠1次保送上壘，第3局打穿右邊防線，史密斯（Ｗill Smith)、弗里曼（Freddie Freeman）跟進敲安，赫南德茲在滿壘局面選到保送，擠回三壘上的大谷，帕赫斯（Andy Pages）也以高飛犧牲打再添分數。

道奇由希恩（Emmet Sheehan）先發5局被敲3安打、失2分，3局下首位打者王康納（Connor Wong）就敲二壘打，後續杜朗（Jarren Duran）一壘打、布萊格曼（Alex Bregman）二壘打各貢獻1分打點。

道奇帶著3：2領先進入後段戰，赫南德茲8局上掃出兩分砲，擴大道奇優勢；9局下道奇推出卡斯帕里斯（Ben Casparius）登板，面對首位打者史托瑞（Trevor Story）就被敲二壘打，兩出局後再對岡薩雷茲（Romy Gonzalez）投出觸身球，最終仍守住勝利。

商品推薦