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MLB／康崔拉斯挨觸身又氣噗噗 板凳清空後紅雀擊敗教士

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
紅雀隊康崔拉斯(左)。 美聯社
紅雀隊康崔拉斯(左)。 美聯社

紅雀康崔拉斯（Willson Contreras）今天挨了本季第15次的觸身球，滿臉不爽的對著教士投手皮維塔（Nick Pivetta）念念有詞，雙方一波言語交換讓兩隊球員都衝上場，而最終康崔拉斯跑回球隊第1分，而紅雀也以3：0拿下勝利。

事件發生在2局下，康崔拉斯被皮維塔投出的93.7哩（約150.8公里）速球砸中，本季被觸身球次數站上國聯第一，康崔拉斯怒視皮維塔，皮維塔為了跟主審拿球靠近本壘，雙方開始互罵，這是板凳球員跟著跑上場，遠處牛棚中的投手也紛紛跑來支援。

最終只是虛驚一場，衝突並未擴大，不過裁判對兩隊都發出警告，皮維塔對此相當不滿，與主審激烈討論，而最終此局在康崔拉斯靠著滾地球推進得分後結束。

4局下康崔拉斯的打席則是選到四壞球上壘，後來亞瑞納多（Nolan Arenado）也獲得保送，溫恩（Masyn Winn）的二壘安打敲回2分，為紅雀取得3：0領先。

皮維塔最終6.1局被敲3支安打，失3分（2分責失）的優質先發吞下第3敗（10勝），防禦率2.81；紅雀米克拉斯（Miles Mikolas）先發5局被敲7支安打但無失分，與4名牛棚投手攜手演出完封，也拿下個人第6勝（7敗），防禦率4.94。

康崔拉斯氣噗噗導致兩隊板凳清空並不讓人意外，美國時間今年6月26日對上前東家小熊隊時，就曾與帕連西亞（Daniel Palencia）言語交流引發板凳清空，2022年還效力小熊時也曾因本壘攻防引發與海盜隊板凳清空，201年也因為觸身球引發與釀酒人隊的衝突。

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教士 紅雀 康崔拉斯

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