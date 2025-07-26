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MLB／洋基交易洛磯國聯被三振王 本季「下山」成績差

聯合新聞網／ 綜合報導
明星三壘手麥克馬洪被洛磯交易至洋基。 美聯社
明星三壘手麥克馬洪被洛磯交易至洋基。 美聯社

洋基隊今天與洛磯隊達成交易，換來明星三壘手麥克馬洪（Ryan McMahon），退出響尾蛇隊重砲三壘手蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）爭奪戰。

三壘是洋基今年陣容最大的缺口，本季三壘整體攻擊指數（OPS）僅0.645，大聯盟倒數第8。洋基今年共使用7名三壘手，培拉薩（Oswald Peraza）出賽48場最多，雖守備能力不錯，但只有3轟，打擊率0.147。

洋基送走小聯盟投手葛洛茲（Josh Grosz）和赫林（Griffin Herring），得到麥克馬洪。現年30歲的麥克馬洪是一名守備能力不錯的三壘手，上季生涯首度入選明星賽，整季累積20轟65打點，OPS值0.722。

今年麥克馬洪出賽100場，有16轟35打點，打擊率0.217，OPS值0.717，被三振127次國聯最多。

值得一提的是，洛磯主場是打者天堂，本季麥克馬洪「下山」在客場的成績不佳，出賽50場，只有5轟13打點，打擊率0.189，OPS值0.589。

據大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）報導，洋基與響尾蛇談判交易蘇亞雷斯有鴻溝，因此洋基轉向麥克馬洪。與蘇亞雷斯相比，麥克馬洪火力較弱，但防守更好，且麥克馬洪年薪不高，2026和2027年都是1600萬美元。

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洋基 洛磯

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