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MLB／道奇傷兵滿營仍強盛 紅襪教頭苦笑列一串好手：還有「宇宙谷」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊今天作客芬威球場，展開與紅襪隊的3連戰，紅襪教頭柯拉（Alec Cora）賽前被問到道奇何以在傷兵滿營情況下維持強盛，列出一大串道奇優秀的選手，第一個點名的就是大谷翔平，形容他是「宇宙最強球員」。

柯拉聽聞提問就露出苦笑，他表示，「道奇是一支才華洋溢的選手，擁有宇宙最強球員，他是聯盟最好的選手之一，雖然今年狀況不是那麼好，但他還是為球隊帶來相當的貢獻。」

柯拉接續提到，「他們的一壘手是未來名人堂成員，還擁有聯盟最好的攻擊捕手，帕赫斯（Andy Pages）從升上大聯盟以來表現出色，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）是位已有實績的選手，羅哈斯（Miguel Rojas）也是優秀、穩定的游擊手。」柯拉幽默提到，「當K.赫南德茲（Kike Hernandez）投球時，代表他們贏了。」逗笑在場媒體。

柯拉談到「宇宙最強球員」的段落，並未指名道姓，多數都認為是指大谷翔平，紅襪當地電台WEEI記者卡洛爾（Tom Carroll）在X上提到這段訪問時寫為貝茲（Mookie Betts），網友也留言回覆認為應是指大谷。

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道奇 紅襪 赫南德茲 大谷翔平

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