MLB／跳過復健賽不是狀態差藉口！達比修：我做這行21年了

教士隊38歲日籍投手達比修有今天面對紅雀隊，主投3.1局失8分，防禦率飆升至9.18。達比修賽後強調身體狀況良好，手肘沒問題。

達比修今年春訓手肘發炎，5月復健時又手肘緊繃，這次跳過小聯盟復健賽，只與1A球員進行模擬賽就復出。對此，達比修認為這不是藉口，「我做這行已經夠久了，21年。所以沒什麼理由好推託。」

教士總教練席爾特（Mike Shildt）認為，從數據上來看，達比修表現其實不差，球速還沒回到過去水準，但其他進階數據顯示，狀況還是朝該有的方向發展。「他今天其實有不少次搶到兩好球。」席爾特說，「但就是在兩好球後出現幾個失投，失投太多，對方沒有錯過那些機會。」

交易大限前達比修預計還會先發1場，因為籌碼有限，達比修的表現可能決定教士的補強方向。本場教士打線後三棒合計12支1。本季至今全大聯盟後三棒最低OPS（整體攻擊指數）就是教士隊，因此優秀打者也是教士的補強目標。

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