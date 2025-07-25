MLB／嘴唇怎麼受傷的？藍鳥驚奇投手：我打破薛則規定

勞爾（Eric Lauer）堪稱今年藍鳥隊最大驚奇，今天面對老虎隊主投8局只失1分，幫助球隊以11：4拿下勝利。勞爾賽後受訪時談到嘴唇傷勢，開玩笑表示與薛則（Max Scherzer）有關。

現年30歲的勞爾去年在小聯盟被打爆後轉戰韓職起亞虎隊，表現也不理想，防禦率高達4.93。今年回到美職體系，原本只是備胎先發投手，沒想到表現脫胎換骨，今天繳出8局好投後，本季出賽16場10次先發，防禦率2.61。

藍鳥勞爾受訪時直言很享受待在藍鳥，「每天來球場都很開心，有一群很棒的隊友。從教練到球員，這個休息室的氣氛真的很好，大家相處融洽，我們打得很開心。勝利讓一切變更好。我們會繼續衝下去，這讓棒球變得很有趣。」

當勞爾被問到嘴唇怎麼受傷的，他開玩笑表示，「大家都知道薛則先發當天，絕對不能去打擾，尤其是他戴上耳機的時候，我打破這條規定，太早去跟他講話。」

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