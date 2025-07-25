MLB／前韓職三冠王坦言信心達生涯最低點 慘遭紅雀DFA

現年32歲的右投費德（Erick Fedde）表現低迷，本季先發20場，防禦率高達5.22，紅雀隊今天決定將他指定讓渡（DFA）。

費德周三主投3局失6分，紅雀最終以4：8不敵爐主洛磯隊。費德賽後坦言，「我真的投得很爛，讓球隊陷入困境，一開場就掉分，也讓打線很難打。信心絕對是生涯最低點。我經歷過高峰和低谷，現在只能努力保持職業態度，每天來球場全力以赴，這支球隊值得更好的表現，我也正努力振作起來。」

費德5月10日對國民隊投出生涯首次完封勝，之後12場比賽0勝7敗，防禦率6.38。紅雀總教練馬莫（Oliver Marmol）透露昨天早上與費德面談過，「他理解我們的決定，也展現出職業態度。我們給他很多次先發機會，希望他能調整過來，很遺憾的是，他的努力沒能反映在比賽結果。」

費德曾在2023年轉戰韓國職棒NC恐龍隊，成為史上首位外籍投手三冠王，並奪下崔東原獎。季後與白襪隊簽下2年1500萬美元合約，去年交易大限前被交易到紅雀，整季先發31場，防禦率僅3.30。

沒想到費德本季狀態不理想，如今遭到紅雀DFA。先發輪值將由25歲右投麥格瑞維（Michael McGreevy）補上，麥格瑞維本季出賽5場有4場先發，防禦率僅3.49。

商品推薦