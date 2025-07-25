快訊

欠銀行逾20億！國光客運年虧1.9億 苦撐14條路線喊「不玩了」

還在用嗎？Google短網址下月「賜死」！官方公告：連結全面失效

整理包／726罷免名單有誰？我有投票資格嗎？上班怎麼辦？規定一次看懂

MLB／前韓職三冠王坦言信心達生涯最低點 慘遭紅雀DFA

聯合新聞網／ 綜合報導
費德。 路透
費德。 路透

現年32歲的右投費德（Erick Fedde）表現低迷，本季先發20場，防禦率高達5.22，紅雀隊今天決定將他指定讓渡（DFA）。

費德周三主投3局失6分，紅雀最終以4：8不敵爐主洛磯隊。費德賽後坦言，「我真的投得很爛，讓球隊陷入困境，一開場就掉分，也讓打線很難打。信心絕對是生涯最低點。我經歷過高峰和低谷，現在只能努力保持職業態度，每天來球場全力以赴，這支球隊值得更好的表現，我也正努力振作起來。」

費德5月10日對國民隊投出生涯首次完封勝，之後12場比賽0勝7敗，防禦率6.38。紅雀總教練馬莫（Oliver Marmol）透露昨天早上與費德面談過，「他理解我們的決定，也展現出職業態度。我們給他很多次先發機會，希望他能調整過來，很遺憾的是，他的努力沒能反映在比賽結果。」

費德曾在2023年轉戰韓國職棒NC恐龍隊，成為史上首位外籍投手三冠王，並奪下崔東原獎。季後與白襪隊簽下2年1500萬美元合約，去年交易大限前被交易到紅雀，整季先發31場，防禦率僅3.30。

沒想到費德本季狀態不理想，如今遭到紅雀DFA。先發輪值將由25歲右投麥格瑞維（Michael McGreevy）補上，麥格瑞維本季出賽5場有4場先發，防禦率僅3.49。

🔥 《獅吼臺南棒球訂製書》嘖嘖好評延長！

▪ 結帳輸入UDN專屬折扣碼【lion88】現折$88

紅雀

相關新聞

MLB／達比修遭紅雀3.1局打爆 本季慘吞0勝3敗ERA快飆到雙位數

教士隊38歲日籍投手達比修有投出本季最慘烈一戰，面對紅雀隊僅撐3.1局狂失8分退場，教士雖也展現不俗火力，終場仍以7：9...

MLB／大谷翔平奪回「打者力量榜」排名第二 第一名還是賈吉

大聯盟官網「打者力量排行榜」（Hitter Power Rankings）大洗牌，賈吉（Aaron Judge）雖然依舊...

MiLB／柯敬賢將升1A 進入美媒評比前60大新秀

道奇隊台灣小將柯敬賢昨天才在新人聯盟開轟，今天就傳出受到球隊召喚，有望升上1A，更進入《The Athletic》近期更...

MiLB／洋基「左打法官」屠殺3A！單場三響砲、19戰13轟

洋基隊農場大物瓊斯（Spencer Jones）有「左打法官」美名，最近被拉上3A後火力全開，今天對國民隊3A上演單場三響砲。 現年24歲的瓊斯與「法官」賈吉（Aaron Judge）一樣身高2

MLB／嘴唇怎麼受傷的？藍鳥驚奇投手：我打破薛則規定

勞爾（Eric Lauer）堪稱今年藍鳥隊最大驚奇，今天面對老虎隊主投8局只失1分，幫助球隊以11：4拿下勝利。勞爾賽後受訪時談到嘴唇傷勢，開玩笑表示與薛則（Max Scherzer）有關。 現

MLB／前韓職三冠王坦言信心達生涯最低點 慘遭紅雀DFA

現年32歲的右投費德（Erick Fedde）表現低迷，本季先發20場，防禦率高達5.22，紅雀隊今天決定將他指定讓渡（DFA）。 費德周三主投3局失6分，紅雀最終以4：8不敵爐主洛磯隊。費德賽

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。