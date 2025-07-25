MiLB／洋基「左打法官」屠殺3A！單場三響砲、19戰13轟

洋基隊農場大物瓊斯（Spencer Jones）有「左打法官」美名，最近被拉上3A後火力全開，今天對國民隊3A上演單場三響砲。

現年24歲的瓊斯與「法官」賈吉（Aaron Judge）一樣身高201公分，且打擊姿勢相近，被部分球迷稱讚是「左打法官」。

瓊斯升上3A後表現優異，今天擔任第2棒中外野手，首打席就是左中外野全壘打，第2打席再轟左中外野全壘打，第3打席又扛出中外野全壘打。本場5支3，貢獻4分打點，打擊率升到0.400。

瓊斯3A只出賽19場就累積13發全壘打，打擊率0.400，整體攻擊指數（OPS）1.407。

不過大聯盟官網今天更新百大新秀榜，去年排名第84的瓊斯未入榜，洋基擁有3位百大新秀，依序是第30的隆巴德（George Lombard Jr.）、第95的拉格朗日（Carlos Lagrange）、第96的斯萊特勒（Cam Schlittler），瓊斯排洋基農場第4。

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