MLB／達比修遭紅雀3.1局打爆 本季慘吞0勝3敗ERA快飆到雙位數

教士隊38歲日籍投手達比修有投出本季最慘烈一戰，面對紅雀隊僅撐3.1局狂失8分退場，教士雖也展現不俗火力，終場仍以7：9輸球。達比修本季至今4場先發，吞下0勝3敗、防禦率9.18。

達比修首局因唐納文（Brendan Donovan）一壘打、康崔拉斯（Willson Contreras）二壘打串連先丟掉1分，第2局被敲安打、保送開啟的危機，唐納文補上三分砲，接下來兩棒續敲安打，康崔拉斯補上另一發三分砲。

達比修第3局演出三上三下，結果第4局開局保送史考特二世（Victor Scott II），隨後盜上二壘，赫雷拉（Iván Herrera）安打，讓達比修再度掉分，教士決定換人。

達比修最終先發3.1局被敲8安打、失8分都是責失分，防禦率從賽前的6.08暴漲為9.18。

紅雀先發投手葛雷（Sonny Gray）雖拿到本季第10勝，但教士打線也讓他不好過，在他5局投球任內狂敲11支安打，攻下7分，包括第3局塔提斯（Fernando Tatis Jr.）陽春砲、馬恰多（Manny Machado）兩分砲。

教士一度追近到7：8，但6局下赫雷拉從培洛塔（Wandy Peralta）手中敲出陽春砲，為紅雀擴大優勢，最終就以兩分差收拾教士。

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