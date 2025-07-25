MLB／被交易10次史上最多 查維斯宣布退休結束18年生涯
41歲右投查維斯（Jesse Chavez）生涯18年被交易10次，效力過9支球隊，如今他在節目上，宣布退休的消息。
大聯盟官網指出，查維斯是史上被交易最多次的球員。他在2002年以第42輪被遊騎兵隊選中，2008年在海盜隊迎來大聯盟初登板。2009年球季後他被交易到勇士隊，開啟多次效力該隊的歷程。
查維斯曾效力海盜、勇士、皇家、藍鳥、運動家、道奇、天使、遊騎兵與小熊。雖然曾先發85場，但657場大聯盟出賽中主要以後援身份上場，累積戰績51勝66敗，防禦率4.27。
查維茲在節目上坦言，「說真的，從7月13日在聖路易那場後，我就沒再碰過棒球。目前來說，我想不會繼續打下去，這就是結束了。是時候翻篇，專注人生下一章。」
「這是一段美好的旅程，遠超過我對一位第42輪選秀球員的期待。」查維茲提到自己一直努力調整，尋找留在大聯盟的方法，「我希望能以進來聯盟時的狀態離開，可以隨時起身投球，幸運的是，我現在仍做得到。」
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