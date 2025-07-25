MLB／響尾蛇開賣了！將主力一壘手奈勒交易至水手

41歲右投查維斯（Jesse Chavez）生涯18年被交易10次，效力過9支球隊，如今他在節目上，宣布退休的消息。 大聯盟官網指出，查維斯是史上被交易最多次的球員。他在2002年以第42輪被遊

2025-07-25 10:07