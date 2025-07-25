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MLB／響尾蛇開賣了！將主力一壘手奈勒交易至水手

聯合新聞網／ 綜合報導
奈勒。 美聯社
奈勒。 美聯社

響尾蛇隊本季因傷兵問題戰績不佳，今天發動交易，將一壘手奈勒（Josh Naylor）交易至水手隊，換來2名小聯盟投手。

據官網報導，響尾蛇獲得水手農場排名第13的左投賈西亞（Brandyn Garcia）及排名第16的右投伊茲（Ashton Izzi）。

現年28歲的奈勒年薪1090萬美元，本季結束後將成為自由球員。他曾是水手休賽季的補強目標，但被守護者隊交易至響尾蛇。

奈勒本季出賽93場，累積11轟59打點，打擊率0.292，整體攻擊指數（OPS）0.807。

響尾蛇本季戰績50勝53敗，古巴記者羅梅洛（Francys Romero）指出，交易奈勒後，響尾蛇預計還會交易5至6名球員。

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水手 響尾蛇

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