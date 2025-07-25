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MLB／大谷翔平奪回「打者力量榜」排名第二 第一名還是賈吉

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大聯盟官網「打者力量排行榜」（Hitter Power Rankings）大洗牌，大谷竄升到第二。 美聯社
大聯盟官網「打者力量排行榜」（Hitter Power Rankings）大洗牌，大谷竄升到第二。 美聯社

大聯盟官網「打者力量排行榜」（Hitter Power Rankings）大洗牌，賈吉（Aaron Judge）雖然依舊是不動王者，但連5場開轟的大谷翔平竄升到第二，更多了不少新面孔。

今年球季開打前，官網首次推出打者力量排行榜，當時賈吉就是榜首，大谷排名第2，接著是大都會隊索托（Juan Soto），會根據打者的近況、球季表現以及最近365天的表現，由數據團隊進行評比、更新排名。

隨著球季開打，官網陸續更新排名，但賈吉每次都是第一名，不過上一次排名第四的大谷翔平這次回到第二，最近連5場開轟也讓他以37轟位居國聯全壘打王，加上0.620的長打率，即使重回投手丘也不見打擊有因此下降。

水手隊強打捕手羅利（Cal Raleigh）則維持在第三名，39轟位居全大聯盟最高，還在明星賽拿下全壘打大賽冠軍的頭銜。

費城人隊史瓦柏（Kyle Schwarber）從第9名上升到第4名，原因在於他在明星賽前5戰3轟、明星賽後6戰4轟，讓他全壘打數快速累積到34轟。

響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suarez）則從未入榜（前10名）來到第5名，原因在近期有著3戰5轟的誇張表現，今年球季更有單場4轟的演出，36轟在國聯僅輸大谷1轟。

另外第6名的守護者隊主砲拉米瑞茲（Jose Ramirez）、第8名勇士球星亞古納（Ronald Acuna Jr.）、第9名道奇捕手史密斯（Will Smith）都是從未入榜進入榜中，也將上次排名第二的索托擠到第10名，雙城隊巴克斯頓（Byron Buxton）維持在第7。

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賈吉 明星賽 全壘打大賽

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