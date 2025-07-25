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MiLB／柯敬賢將升1A 進入美媒評比前60大新秀
道奇隊台灣小將柯敬賢昨天才在新人聯盟開轟，今天就傳出受到球隊召喚，有望升上1A，更進入《The Athletic》近期更新的美國職棒60大新秀排行榜中。
柯敬賢昨天在新人聯盟對戰遊騎兵隊，3打數2安打，除了3局下的陽春砲外，還有第1局的二壘打，貢獻2分打點；本季在新人聯盟已經累積4轟、30分打點，打擊率3成67，OPS高達1.026。
專門關注小聯盟的《Milb Central》寫手福德（Chase Ford）今天透露，道奇球團將把柯敬賢升上1A。
《The Athletic》新秀專家洛爾（Keith Law）在撰文評比全聯盟的前60大新秀時，將柯敬賢排在第53名，道奇球團中排名第四，次於17名的德保拉（Josue De Paula）、19名的昆特羅（Eduardo Quintero）、49名的霍普（Zyhir Hope），在柯敬賢後面還有59名的西羅塔（Mike Sirota）。
洛爾指出，柯敬賢去年加盟後只打了9場比賽，但今年在新人聯盟成為表現最出色的球員，截至美國時間周二的比賽，他的打擊率和上壘率領先全聯盟，長打率也排名第九。
文中分析，柯敬賢的運動能力出色，在中外野的守備範圍評價為55分（優於平均），加上優秀的傳球臂力，打擊還有明顯的成長空間，有望發展出超過20轟的能力，特別是如果道奇隊稍微調整他的打擊站姿，讓他更能進行身體旋轉的話，「季初時大家還質疑他是否能馬上適應職業賽場，但我認為他已經很好地回應了這些疑問。」
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