MLB／各隊潛力新秀榜 官網估4台將今年上大聯盟

美國職棒大聯盟（MLB）官網今天更新各隊的前30大潛力新秀榜，共11名台灣球員上榜，預估林昱珉、莊陳仲敖、李灝宇、鄭宗哲等4人今年上大聯盟。

大聯盟官網MLB Pipeline追蹤30支球隊旗下農場體系，定期公布各隊前30大潛力新秀榜及全聯盟的百大新秀榜，今天公布的各隊農場排名中，有11名台灣球員在各隊排名前30。

排行榜列出每名上榜新秀預估升上大聯盟的年份，今年可能上大聯盟的台灣球員有4人。其中匹茲堡海盜第27名新秀，游擊手鄭宗哲已經在季初登上大聯盟。

其他3名預估今年有機會上大聯盟的台灣球員是：老虎隊新秀排行第7名的李灝宇，響尾蛇第13名的林昱珉，運動家第24名的莊陳仲敖。

除了這4名被點名，今年有機會上大聯盟的台將；在潛力排行榜之外，目前效力舊金山巨人3A的投手鄧愷威近期表現傑出，在巨人隊缺乏先發投手的情況下，也有機會更上一層樓。

其他進入各隊新秀榜的台灣球員包括，紅雀第13名投手林振瑋、水手第30名投手沈家羲、紅人第15名二刀流林盛恩、運動家第19名投手林維恩和第29名投手沙子宸、費城人第22名投手潘文輝、道奇第12名外野手柯敬賢。

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