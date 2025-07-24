MLB／洋基守備亂成一鍋粥！布恩堅稱：我們有好的防守球員　

洋基隊最近守備頻頻出問題，今天面對藍鳥隊又發生4次失誤及多次隱形失誤，終場以4：8輸球。不過洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽後受訪時仍力挺子弟兵，認為球隊防守能力不差。

5局下投手弗里德（Max Fried）在三壘邊線接到小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）滾地球，結果傳本壘失誤，捕手艾斯卡拉（J.C. Escarra）試圖觸殺施耐德（Davis Schneider），球卻漏到後方，讓史普林格（George Springer）也衝回本壘得分。

接下來洋基二壘手奇森姆（Jazz Chisholm Jr.）跳起來接殺平飛球，傳一壘試圖製造雙殺又失誤，反而讓小葛雷諾輕鬆上二壘。

6局下一顆平凡的飛球，貝林傑（Cody Bellinger）竟找不到，讓球落在身後，帳面上是三壘安打。同一局一壘手萊斯（Ben Rice）也接球失誤。惡夢還沒結束，7局下小葛雷諾擊出安打，洋基左外野手多明奎茲（Jasson Dominguez）球漏到後面，讓對方輕鬆站上二壘。

洋基本場帳面上出現4次失誤，是本季第2多，最多是3月30日對釀酒人隊的5次失誤，本季面對藍鳥10場12次失誤，至今累積52次失誤。

不過總教練布恩仍堅稱這支球隊有很棒的防守陣容，「給對手多的出局數，不管是失誤還是漏掉該守下的球，這在我們最近這2個系列賽都付出代價。我們當然要修正，會繼續努力，我們有好的防守球員，但今晚真的狀況差。」

洋基隊長賈吉（Aaron Judge）坦言：「我們最近守備真的不好，這是我們要解決的問題。趁休兵日要重新調整，防守要更紮實。如果我們給對手多的出局數，結果不會太好。」

This is a two-run fielder's choice pic.twitter.com/QU86pvF0aX — Toronto Blue Jays (@BlueJays) 2025年7月24日

Cody Bellinger loses the ball in the lights, and Ernie Clement makes his way to third base 🫨 pic.twitter.com/q9JjwLuWEE — Sportsnet (@Sportsnet) 2025年7月24日

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