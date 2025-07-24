MiLB／「虎之潛水艇」青柳晃洋遭費城人釋出 日網盼回歸阪神

前日職阪神虎隊低肩側投「虎之潛水艇」青柳晃洋今年以小聯盟約加盟費城人隊，但因春訓表現不穩，開季從小聯盟3A出發，還曾經被降到2A磨練。不過本季至今他都沒有獲得升上大聯盟的機會，今天費城人宣布將他釋出。

青柳在小聯盟整季共出賽23場，防禦率7.22。他在去年季後以入札制度挑戰美職，今年1月以小聯盟合約加盟費城人，他在大聯盟春訓期間出賽4場，共投3局失4分，防禦率為12，附帶6K，另外還有6次保送與1次觸身球，控球欠佳，因此開季從小聯盟3A出發。

而他本季在3A出賽19場，有2場先發，吞下1敗、防禦率7.45，還有3次中繼成功，共投19.1局，送出16K，保送是略多的23次，另外還有4次觸身球，每局被上壘率為2.28。6月26日還被降至2A調整，先發4場戰績1勝2敗、防禦率6.97，共投14.1局賞12次三振，丟15次保送。

青柳晃洋曾在2021年與2022年獲得日職央聯勝投王，以及2022年央聯防禦率王。9年的日職資歷累積61勝47敗、平均防禦率3.08。他遭到釋出的消息一出，日本網友也紛紛表示，希望他能回到老東家阪神持續獻技。

The Phillies released RHP Koyo Aoyagi. pic.twitter.com/0EI4GGEZZu — Phillies Tailgate (@PhilsTailgate) 2025年7月23日

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