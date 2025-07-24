MLB／主審連撿3壞球斷送攻勢 天使代理教頭不滿遭驅逐出場

天使隊今天以3：6敗給大都會隊，3連戰慘遭橫掃。比賽途中還發生天使代理教頭蒙哥馬利（Ray Montgomery）被驅逐出場的小插曲，原因出在不滿主審的好壞球判定，甚至連球賽主播都大罵：「實在太誇張！」

天使八局上2出局攻占一、二壘，對於落後3分的天使來說是絕佳機會，但大都會終結者迪亞茲（Edwin Diaz），在沒有好球3壞球時，連續3顆明顯偏離好球帶的外角球，竟都被主審判定是好球，大好攻勢直接遭到瓦解。

攻守交換時，蒙哥馬利上場進行人員調動，並向主審抱怨好球帶，不過雙方在激烈溝通後，蒙哥馬利遭到驅逐出場。且下個半局天使左投艾德（Jake Eder）有機會被判好球的內角球被又被判定是壞球，休息室裡的天使教練雷克（Tim Laker）忍不住出聲抱怨，也遭到驅逐。

蒙哥馬利受訪時說明：「我走上去，其實我真的沒說什麼，我告訴裁判，他的好球必須要通過本壘板，我都還沒說完我的守備調動，他就把我趕出場了，這才是真的讓人生氣的地方。」 天使被橫掃後，目前以49勝53敗居美西第4。

One of the worst umpired at bats you will see pic.twitter.com/7NvTSzDWXg — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2025年7月23日

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