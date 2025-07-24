MLB／大谷蒐集連5場開轟、盜壘成就 大聯盟左打者百年首見

道奇隊日籍二刀流球星大谷翔平今日出戰雙城隊，再次展現驚人火力，在首局就擊出陽春全壘打，不僅連續5場開轟，追平隊史紀錄，也以本季第37轟獨居國聯全壘打王。還寫下大聯盟自1901年以來，首位生涯中曾締造連5場開轟與連5場盜壘成功的左打者。

大谷首局面對雙城先發投手派達克（Chris Paddack），擊出一支飛行距離達441英尺的中外野陽春砲。這支全壘打也讓他達陣連5場開轟，成為道奇隊史第7位達成此紀錄的選手，現役上一次有此表現的是去年洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）。

大谷也談到自己近期全壘打多往中左外野飛出，其實並非刻意拉打或推打，只要擊球角度理想，方向並不重要。另外加上去年9月大谷上演連5場盜壘成功的壯舉，大谷成為現代棒球以來首位寫下「生涯曾締造連5場盜壘與連5場全壘打」的左打者。

道奇近況低迷，除了大谷開轟外，今日球隊最終靠弗里曼（Freddie Freeman）的再見安打，以4：3氣走雙城，奪下系列賽優勢。大谷受訪也稱讚隊友：「能在2出局時逆轉比數，證明我們是一支韌性十足的球隊。」

5 STRAIGHT GAMES WITH A HOMER FOR SHOHEI pic.twitter.com/aQVuWRVI15 — MLB (@MLB) 2025年7月23日

商品推薦