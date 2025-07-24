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MLB／皇家工具人遭PCA撞到腦震蕩 明星游擊手惠特同場掛彩

聯合新聞網／ 綜合報導
洛夫廷在觸殺PCA時發生衝撞，造成輕度腦震盪，今被放進傷兵名單。 美聯社
洛夫廷在觸殺PCA時發生衝撞，造成輕度腦震盪，今被放進傷兵名單。 美聯社

皇家隊今天迎戰小熊隊系列賽最終戰前，將內外兼修的洛夫廷（Nick Loftin）放進7天腦震盪傷兵名單，並從3A拉上外野手梅蘭德斯（MJ Melendez）支援。另外，皇家明星游擊手惠特（Bobby Witt Jr.）發生膝蓋傷勢。

洛夫廷是在昨日賽事中第5局受傷。當時小熊明星外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）試圖推進至三壘，洛夫廷在觸殺時被對方撞到頭部。皇家總教練奎塔羅（Matt Quatraro）表示，洛夫廷賽後經診斷為「非常輕微的腦震盪」。

洛夫廷本季出賽37場，打擊率0.216，擊出3支全壘打，貢獻13分打點。而拉上大聯盟支援的26歲的梅蘭德斯本季已為皇家出賽16場。他原本就名列開季名單，但因打擊低迷，累計僅有0.085打擊率、1轟與1分打點，於4月19日被下放至3A。

惠特則是在昨日第4局，為閃避內角球時扭傷原本就不適的右膝，當時他擔任指定打擊並留在場上。小熊外野手塔克（Kyle Tucker）膝蓋也受傷，他在第1局時被自打球打中膝蓋，儘管如此仍繼續守備並完成比賽。

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