MLB／道奇牛棚只剩菜鳥撐場 羅伯茲嘆：希望這就是最壞狀況
道奇隊近況低迷，總教練羅伯茲（Dave Roberts）坦言傷兵不斷的牛棚又崩盤後，他希望球隊開始谷底反彈。羅伯茲在昨天道奇以7：10敗給雙城雙城隊後說道：「就投球與守備表現來看，希望最差就是現在這樣。」
昨日賽事中，道奇先發山本由伸主投5局送出8K，失3分僅1分責失，不過比賽進入第6局後局勢急轉直下，卡斯帕里烏斯（Ben Casparius）未能解決任何打者，被超前後因小腿抽筋退場，在接替的迪亞茲（Alexis Díaz）投球期間又追加2分自責。
下個半局道奇牛棚再次失守。23歲菜鳥恩里克斯（Edgardo Henriquez）在處理滾地球時發生大暴傳，導致再失3分。更糟的是，球隊主戰終結者史考特（Tanner Scott）也在前一場比賽後因手肘發炎進入傷兵名單。
根據消息，道奇目前正積極尋求在731日交易大限前補強牛棚。不過羅伯茲也強調，眼前這段時間他只能依賴現有戰力，「這很困難，但這就是我們現在擁有的人選，他們現在正得到機會去表現自己，責任就在他們手上。」
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