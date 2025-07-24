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MLB／大谷挑戰史上最強連8場開轟 教頭點出綠色怪物「變短」關鍵

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷連5場開轟，外界開始期待他能挑戰大聯盟連續8場全壘打紀錄。 法國新聞社
大谷連5場開轟，外界開始期待他能挑戰大聯盟連續8場全壘打紀錄。 法國新聞社

道奇隊今天在洛杉磯主場以4：3險勝雙城隊，結束明星賽後首次主場6場比賽，後天展開客場9連戰，大谷翔平的連續場次全壘打之旅能否延續，成為焦點話題，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）也提出自己的看法。

大谷在明星賽後首戰、19日對釀酒人隊4次打數掛零，接下來連續5天都有全壘打紀錄，連5場開轟追平道奇紀錄，成為隊史第7人、近6年第1人，本季37轟獨居國聯全壘打王，

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）去年9月締造連5場開轟紀錄，還不到1年大谷也跟進，後天在波士頓對紅襪隊之戰，將是延續紀錄的關鍵，紅襪確定推出貝約（Brayan Bello）登板先發。

大聯盟連續場次全壘打紀錄是8場，由1956年隆恩（Dale Long）、1987年馬丁利（Don Mattingly）、1993年水手隊小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）共同保持。

道奇明天休兵，帶著60勝43敗、國聯西區龍頭前進波士頓，後天起對紅襪進行3連戰，羅伯茲被問到大谷挑戰連續8場比賽開轟一事，直言不知道答案。

羅伯茲說：「大谷若能繼續保持目前打法，綠色怪物（芬威球場左外野全壘打牆）的距離會很短，他出去的任何飛球都可能形成全壘打。」

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道奇 明星賽

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