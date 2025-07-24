MLB／響尾蛇與紅人眼光投緣 有望用重砲蘇亞雷斯換年輕手臂

根據《The Athletic》報導，紅人隊有意網羅響尾蛇隊重砲蘇亞雷斯（Eugenio Suárez），而響尾蛇也對與紅人交易抱持高度興趣。蘇亞雷斯過去曾效力紅人，本季表現極為出色，目前繳出36支全壘打，86分打點，暫居國聯打點王與全壘打榜第2名。

34歲的蘇亞雷斯正是在紅人打出身價，他於2015年至2021年間效力辛辛那提，並於2019年單季敲出生涯新高的49轟。後續紅人在2022年將蘇亞雷斯交易至水手隊，換得的包裹中，包含如今擔任先發右外野手的弗萊利（Jake Fraley）。

目前紅人隊的主力三壘手為新秀馬提（Noelvi Marte），但近期他也開始守右外野，若球隊成功交易來蘇亞雷斯，這樣的調度有助騰出內野空間。對於響尾蛇而言，球隊目前在外卡已落後5.5場，他們希望以蘇亞雷斯換取年輕投手，紅人恰好擁有深厚的新秀投手資源。

根據大聯盟官網資料，紅人前10大新秀中有3位為投手，包括王牌新秀伯恩斯（Chase Burns）。不過報導也指出，紅人不太可能讓出伯恩斯與3號新秀洛德（Rhett Lowder）。另外，近日也傳出洋基隊與小熊隊都有意爭取蘇亞雷斯，交易市場競爭相當激烈。

商品推薦