MLB／教士交易王牌希斯？ 傳想買進金鶯老將、馬林魚「魚王」
根據《紐約郵報》記者海曼（Jon Heyman）報導，教士隊正考量其他球隊對陣中王牌希斯（Dylan Cease）的交易報價。由於希斯即將成為自由球員，對於任何想要補強先發輪值的球隊來說，他會是一名「租借型」戰力，教士並未完全排除交易的可能。
據了解，洋基、大都會、小熊與紅襪等隊都已經向教士表達興趣。不過據ESPN報導，教士目前的主要方向仍是「買方」，希望透過靈活操作來補強其他缺口後，再從其他管道補進投手戰力。為此，教士也曾與金鶯隊接觸過，有意網羅41歲老將摩頓（Charlie Morton）。
除了摩頓外，教士也對前國聯塞揚獎得主，現效力馬林魚隊的「魚王」阿坎塔拉（Sandy Alcantara）表達關注。希斯自2024年被交易至教士後，已為教士效力2季，並曾在國聯塞揚票選中排名第4；但本季表現起伏不定，目前防禦率高達4.59，每局被上壘率1.30。
即便如此，他仍是聯盟中最具三振能力的投手之一，目前累積144次三振，K/9達11.4，2項數據皆為國聯第2高。至於教士鎖定的摩頓，雖然本季在金鶯表現不佳，防禦率為5.58，甚至一度被降至牛棚，但自5月底重返先發輪值，他的狀態有所回溫，這段期間防禦率僅3.78。
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