MLB／大谷首局開轟9局下被敬遠 羅伯茲：雙城正確決定但沒效

大谷翔平今天首局揮出陽春砲，連續5場比賽全壘打追平隊史紀錄，弗里曼（Freddie Freeman）9局下再見安打逆轉戰局，道奇在洛杉磯主場以4：3險勝雙城隊，弗里曼說：「這對我們來說是巨大勝利，很重要的系列賽贏球。」

道奇在明星賽前最後9場比賽一度吞下7連敗，帶著2勝7敗收工，明星賽後回到道奇球場連打6場比賽，先遭釀酒人隊3連戰清盤，接著對雙城前兩戰扯平，今天差點又輸球，最後靠弗里曼關鍵一擊獲勝，本季第60勝到手。

道奇近況不振，牛棚是很大問題，今天先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）投7局，只被揮出3支安打、失1分，退場時2：1領先；8局上耶茲（Kirby Yates）接替投球任務，連續保送3次退場，讓雙城在這半局攻下兩分超前比數。

大谷今天4打數1安打，本季37轟獨居國聯全壘打王，吞下兩次三振，也有兩次四死球紀錄；9局下雙城投手賈克斯（Griffin Jax）連續解決兩名打者後，被貝茲（Mookie Betts）揮出內野安打，接著故意保送大谷，再保送魯伊茲（Esteury Ruiz）形成滿壘，最後被弗里曼揮出再見安打吞敗。

雙城決定對大谷「敬遠」，讓貝茲攻占得點圈，兩人都靠弗里曼再見一擊跑回本壘，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後被問到對方故意保送大谷一事，他說：「這是一個正確的決定，只是沒有奏效。」

WALK IT OFF, FREDDIE! pic.twitter.com/knyYtpOmir — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2025年7月23日

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