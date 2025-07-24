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MLB／洋基新人王希爾升3A投復健賽 下次出賽可能重返大聯盟

聯合新聞網／ 綜合報導
希爾已升上3A進行復健賽，美媒認為他下一場出賽可能就是大聯盟。 美聯社
希爾已升上3A進行復健賽，美媒認為他下一場出賽可能就是大聯盟。 美聯社

洋基隊2024年新人王希爾（Luis Gil）今天在3A進行復健賽，擔綱先發投手，主投3.1局失5分，被敲4安打，投3保送，附帶4次三振，用球數67球中，44球為好球。這是他在2A進行2場復健賽後，首度來到更高層級投球。

希爾春訓期間背闊肌拉傷，本季至今尚未在大聯盟出賽。上季希爾繳出15勝7敗，防禦率3.50的成績，在151.2局中送出171次三振，季後勇奪美聯新人王。先前他已在7月13日與18日於2A完成2場復健賽。

希爾按部就班復健，如今升上3A，根據美聯社報導，他的下一場出賽有可能就是重返大聯盟。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）今日賽前表示：「他確實已經越來越接近回歸。這段復健進度很順利，我們先等這場結束後，再做進一步評估。」

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希爾 洋基

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