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MLB／皇家王牌盧戈成交易大熱門 隊友不捨：希望他下場還在

聯合新聞網／ 綜合報導
35歲的盧戈繳出王牌身手，成為皇家交易的熱門人選，小熊對他尤其有興趣。 路透
35歲的盧戈繳出王牌身手，成為皇家交易的熱門人選，小熊對他尤其有興趣。 路透

隨著大聯盟731交易截止日逼近，選手轉隊傳言滿天飛，今天皇家隊以8：4擊敗小熊隊後，皇家一壘手帕斯昆丁諾（Vinnie Pasquantino）賽後受訪表示，自己不想看到當家王牌盧戈（Seth Lugo）被交易。

「我想再看到他為我們先發，我真的很希望他的下一場比賽仍然穿著皇家球衣」帕斯昆丁諾說。35歲的盧戈今天主投6局僅失2分，帶領皇家拿下本季第50勝。皇家目前在美聯外卡競爭中仍有一線生機，近期與小熊3連戰拿下2勝，稍微拉近與領先球隊的距離。

不過球隊戰績仍低於5成，隨著下周交易大限逼近，盧戈的去留成為焦點。若皇家選擇交易他，預期會有不錯的回報。皇家總教練奎塔羅（Matt Quatraro）賽前也承認：「他的名字到處都在傳，小熊尤其有機會。我們很清楚這件事。」

談到交易傳聞是否影響心情，盧戈淡定地說：「我不會去想那些事，我只專注在每一場先發，僅此而已。」他也對帕斯昆丁諾為他發聲感到開心：「我想留下來，不管球隊處於順境或逆境。這是一支好球隊，只要穩定一些，我們就能打出好成績。」

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皇家 小熊

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