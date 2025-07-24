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MLB／賈吉37轟追平大谷翔平 但藍鳥收拾洋基登上美聯龍頭

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
「法官」賈吉本季第37轟一度幫洋基追平比數，全壘打數也追上大谷。 美聯社
「法官」賈吉本季第37轟一度幫洋基追平比數，全壘打數也追上大谷。 美聯社

「法官」賈吉（Aaron Judge）今天6局上轟出兩分砲，一度追成4：4平手，但洋基隊投手群無法抵擋藍鳥隊砲火，終場仍以4：8落敗，王牌投手弗里德（Max Fried）挑戰本季第12勝又失利。

弗里德投完前5局失4分，讓洋基處於2：4落後，賈吉6局上從藍鳥先發投手巴塞特（Chris Bassitt）的手中轟出兩分砲追平比數，本季第37轟出爐，追平道奇隊大谷翔平，並列大聯盟第2，落後水手隊羅利（Cal Raleigh）2轟。

藍鳥攻勢不斷，弗里德6局下再失兩分，再度取得領先，一路維持領先優勢到比賽結束；弗里德投5.1局退場，被揮出6支安打、出現3次保送，失6分（4分自責）吞下2連敗，本季戰績11勝4敗、防禦率2.62。

巴塞特投7.1局只被揮出3支安打，不過3支都是全壘打，投出8次三振，失4分（3分自責）投出4連勝，戰績升至11勝4敗、防禦率3.88。

藍鳥本季第60勝到手，戰績60勝42敗和太空人隊並列美聯第1，老虎隊退居第3；洋基56勝46敗在美聯東區仍居第2，落後藍鳥4場勝差，對戰10場吞下7敗。

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藍鳥 洋基 弗里德

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