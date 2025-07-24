MLB／洛磯斷20世紀後最長220場未完封 本季首次系列賽連勝

大聯盟爐主洛磯隊今天結束1項尷尬紀錄，在自家主場與紅雀隊進行的3連戰最終場，靠著菜鳥右投葛登（Tanner Gordon）主投6局無失分，以6比0完封對手，拿下自2024年5月15日完封教士隊以來的首場完封勝，終止連220場未能完封對手的紀錄。

這是大聯盟史上第3長的未完封紀錄，洛磯代理總教練夏佛（Warren Schaeffer）說：「我不知道我們已經這麼久沒完封過了，不過我很高興我們今天做到了，葛登投得非常棒，全隊表現也很好。」

據美媒報導，自1901年以來，洛磯是唯一1支連續超過200場未能完封對手的大聯盟球隊。若往更久遠的歷史追溯，只有1893至1896年的華盛頓參議員隊寫下的383場，與1897至1899年的聖路易完人隊的298場比洛磯長。

洛磯隊上次完封教士的比賽是在客場進行，上次主場完封則要追溯到2023年7月30日，當時以2：0擊敗運動家隊。目前戰績聯盟墊底的洛磯，本場比賽贏球後，也寫下本季首度連2個系列賽優勢紀錄，繼上周末對雙城隊拿下系列賽後，此次3連戰再以2勝1敗擊退紅雀。

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